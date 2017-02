Japanische Traumfabriken, die es mit Studio Ghibli aufnehmen können

Als eines der wenigen Studios, was weiterhin auf die "klassischen Animationstechniken setzt, ist das Studio Ghibli nicht nur ein Name. Ohne Zweifel sind die handgezeichneten Trickfilme vom großen Meister und seinem Sohn etwas ganz besonderes und bestechen vor Allem durch ihre detailreichen und phantasievollen Landschaften oder liebenswerten Charakteren. Trotzdem gibt es viele weitere Animationsstudios, die ebenfalls wunderschöne, emotionale oder auch sehr abstruse Werke hervorgebracht haben. Fünf davon sind uns besonders wegen ihrer detailreichen und erwachsenen Produktionen ins Auge gestochen:

Szene aus "Tokio Godfathers" - ein absolut schräger Film mit viel Humor und Herz. Quelle: Madhouse

Madhouse

K. K. Madhouse (Kabushiki-gaisha Maddohausu) ist ebenfalls ein sehr prominentes Animationsstudio. Neben vielen berühmten Fernsehserien reichen die Arbeiten in der Kinobranche von der Mitarbeit bei den Verfilmungen von "Barfuß durch Hiroshima" (1983) bis über Klassiker wie Vampire Hunter D (2000), Millenium Actress (2001), "Das Mädchen, das durch die Zeit sprang" (2006), Summer Wars (2009) und vieles mehr. Besonders mit schrägen und abstrus-komischen Filmen wie "Paprika" und "Tokio Godfathers" , die eher das erwachsene Publikum ansprechen, gewann dieses Studio an Bekanntheitsgrad.



Auch "Steam Boy" ist vom Detailreichtum ausgehend großartig anzusehen. Quelle: Sunrise

Sunrise

Sunrise Inc. gilt als das größte und bekannteste Animationsstudio in Japan. So groß, dass es nochmals in 13 Studios unterteilt wurde. Es produzierte neben zahlreichen Filmen die bekanntesten Anime-Serien wie "Gundam", "Cowboy Bepob", "Code Geass" oder "InuYasha". Zwei Filme, die wir euch hier wärmstens an Herz leben möchten sind "Steam Boy" und das neueste Werk, was bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurde: "Miss Hokusai".



In "Der Junge und das Biest" wird ein Straßenkind von einem Monster unter die Fittiche genommen - unheimlich herzig. Quelle: Studio Chizu

Studio Chizu

Studio Chizu ist ein kleines Animationsstudio von Mamoru Hosoda, was vor allem durch seine liebenswerten Charaktere besticht. Von 1991 bis 2005 arbeitete er als Filmregisseur und Animator erst bei Toei und später bei Madhouse, wo er unter anderem "Das Mädchen, das durch die Zeit Sprang" und "Summer Wars" oder auch "Digimon - Der Film" erschuf. Eine Zeit lang war er beim Studio Ghibli für den Film "Das wandelnde Schloss" als Regisseur im Gespräch, schließlich übernahm jedoch Hayao Miyazaki diesen Posten. 2011 gründete er schließlich sein eigenes Studio und veröffentlichte unter anderem das ergreifende und wunderschöne Drama "Ame & Yuki - Wolfkinder" sowie seinen neuesten Film von 2015: "Der Junge und das Biest".



Die Bildgestaltung von CoMix Wave Film ist wirklich außergewöhnlich schön, wie hier in "5 Centimeters Per Second". Quelle: CoMix Wave Films

CoMiX Wave Films

CoMix Wave Films ist ein relativ unbekanntes Filmstudio, was sich auf Animes, Kurzfilme und Werbung spezialisiert. Etwas mehr als Zehn Filme stammen deren Federn, unter anderem "5 Centimeters Per Second" und "The Garden Of Words". So könnte man meinen, die produzierten Filme seien nicht von der Qualität als die von großen Studios. Weit gefehlt. Die Bildgestaltung und die Details bei diesen beiden Animes sind atemberaubend schön animiert. Seht euch den Trailer an, dann wisst ihr was wir meinen.

"Tekkon Kinkreet" kling nicht nur seltsam, ist auch etwas besonderes. Quelle: Studio 4°C

Studio 4°C

Studio 4°C verdankt seinen der Namen der Tatsache, dass Wasser bei etwa 4°C seine höchste Dichte besitzt und ist eine Anspielung darauf, in seinen Werken möglichst viele Ideen zu konzentrieren.

Es zählt ebenfalls zu den kleinen Animationsstudios, was sicherlich auch an der für die Branche außergewöhnlichen Philosophie liegt, den Regisseuren und Animatoren möglichst viel künstlerischen Freiraum zu lassen. Diese Firmenphilosophie erschwert das Finden von Geldgebern auf dem stark umkämpften Anime-Markt, da die Arbeiten häufig nicht massentauglich sind. Das wahrscheinlich bekannteste Werk "Tekkon Kinkreet" dieses experimentellen Studios bringt dies gut auf den Punkt: Grandiose Animation mit einem Hang zur Schrägheit.. (Ok, der war schlecht). Etwas komplett anderes, aber trotzdem sehr gut gemacht - seht euch den Trailer an!