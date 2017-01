Rund ein Jahr nach dem Release von Street Fighter 5 für PC und PlayStation 4 fehlt es dem Beat'em Up noch immer an grundlegenden Spielmodi. Dazu gehört unter anderem der Arcade-Modus, in dem Spieler gegen eine Reihe von CPU-Gegnern hintereinander antreten können. Dank eines großen Fans der Reihe wird es wohl demnächst möglich sein - zumindest in der PC-Version des Spiels - einen Arcade-Modus auszuwählen. Der Hobby-Entwickler arbeitet derzeit an einer Mod, die den besagten Spielmodus zu Street Fighter 5 hinzufügen soll. Ein erstes Gameplay-Video zeigt die kommende Arcade-Modus-Mod für das Kampfspiel in Aktion.



Der Modder mit dem Namen Resvrgam wird darüber hinaus weitere Elemente zum Spiel hinzufügen - darunter einen Continue-Bildschirm und vieles mehr. Bislang hat der Hobby-Entwickler noch nicht bekannt gegeben, wann die Mod offiziell erscheinen wird. Ende November gab das Publisher Capcom bekannt, dass man das Beat'em Up noch bis mindestens 2020 unterstützen möchte. Besonders im eSport-Bereich möchte das Unternehmen noch präsenter werden. Ob Fans auch einen echten Arcade-Modus vom Entwicklerteam erhalten wird, wurde bislang noch nicht bekannt gegeben. Weitere Meldungen zu Street Fighter V findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: WCCFtech