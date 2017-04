Street Fighter 5: Blinder Spieler gewinnt Match bei seinem ersten Turnier

Der niederländische Spieler "Sven" sorgte am vergangenen Wochenende im Rahmen des spanischen Street Fighter V-Turnier "Sonic Boom" für einen besonderen Moment. Aufgrund einer Krebserkrankung ist "Sven" seit dem fünften Lebensjahr blind und spielt Kampfspiele wie Street Fighter deshalb nur nach Gehör. In der frühen Phase des Wettbewerbs konnte sich der Niederländer trotzdem in einer "Best of 3"-Partie durchsetzen. Mit dem aggressiven Spielstil von Kämpfer Ken entschied er das Duell gegen Teilnehmer "Musashi" für sich und löste damit bei den Kommentatoren und dem Publikum vor Ort viel Begeisterung aus. Das Video der Partie könnt Ihr euch hier ansehen.



Im anschließenden Interview sprach Sven über seine Zeit als blinder Spieler: "Ich hatte Angst, dass ich keine Videospiele mehr spielen kann, aber dann veröffentlichte Capcom Street Fighter 2 für das SNES und ich war so glücklich, dass ich den Titel nur über Sound spielen konnte." Besonders begeistert zeigt er sich vom verbesserten Sound-Design in Street Fighter V: "Ich spiele mit einem Headset, damit links und rechts klar voneinander getrennt hören kann und weiß, was passiert. Wenn ein Charakter kickt oder schlägt, erzeugt das unterschiedliche Geräusche. Man muss diese Sounds sehr lange studieren." Am Ende war für Sven jedoch in der Vorrunde des Turniers Schluss. Allerdings handelte es sich dabei um den ersten Wettbewerb, an dem der Niederländer teilnahm. Erst im vergangenen Herbst kaufte sich Sven eine PlayStation 4 mit Street Fighter V und trainiert damit noch nicht einmal ein Jahr.

Quelle: Kotaku