Stranger Things: Einsicht in Kreaturen überbrückt Wartezeit

Der Demogorgon lebt! Die zweite Staffel der Netflix-Produktion "Stranger Things" wurde bestätigt und vermutlich auf Sommer 2017 angesetzt. Auch ein Wiedersehen mit der gesichtslosen Kreatur soll Filmfiguren wie Zuschauern wieder die Farbe aus dem Gesicht weichen lassen.

Die Produktionsbilder von Spectral Motion zeigen, was hinter dem Grauen steckt. Quelle: Spectral Motion

Leben eingehaucht wurde dem Demorgorgon in der ersten Staffel von Mark Steger, der auf Stelzen in einem Anzug steckte und eine Art bewegliche Maske tragen musste. Ein Video zu dieser Maske, sowie Bilder vom Anzug wurde von Spectral Motion nun auf ihrer Facebookseite veröffentlicht.

Das amerikanische Visual-Effects-Studio mit Fokus auf Monster aller Art, wirkte bereits in Filmgrößen wie "X-Men", "Fantastic Four" oder "Hellboy" mit.

Quellen: IGN Deutschland und Facebookauftritt von Spectral Motion