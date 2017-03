Strafe: Blitzschneller Old-School-Shooter erhält Releasetermin

Schnelle Action, so gut wie keine Ladezeiten, zufallsgenerierte Levels, eine Retro-Optik und mehr als 30 Waffen - der Old-School-Shooter Strafe ist alles andere als modern und genau das könnte für jede Menge Spaß sorgen.

In Strafe seid ihr ein sogenannter "Scrapper", welcher sich an die Grenze der Galaxie begibt, um dort eine gefährliche Mission zu absolvieren. Ihr kämpft euch durch vier große Zonen, die aus jeweils vier Levels bestehen, in denen mehr als Gegnerarten auf euch lauern, die ihr mit mehr als 30 Waffen besiegt. Doch der Spaß ist nach dem letzten Level noch nicht zu Ende, denn Strafe stellt die Gebiete zufällig zusammen, sodass ein erneutes Spielen eine andere Erfahrung bietet.

Mit den Waffen schmelzt ihr euren Gegnern die Gesichter weg, sprengt Körperteile ab oder nutzt einen nuklearen Sprengsatz, der gleich ganze Legionen der Feinde zu Staub zerfallen lässt. Jedes Mal, wenn ihr das Zeitliche segnet, werden die Levels zufallsbasiert neu angeordnet. Der Shooter bietet eine sehr schnelle Geschwindigkeit und im Grunde keine Ladezeiten.

Wie das Entwicklerteam bekannt gibt, wird Strafe am 9. Mai für PC, Mac und Playstation 4 erscheinen. Ein Preis steht momentan noch nicht fest.

Quelle: DualShockers