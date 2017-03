Der Heimcomputer Futuro 128k existiert nicht wirklich, wirkt aber dennoch sehr, sehr real. Das Klicken der Tastatur und der flimmrige Röhrenmonitor versprühen maximales Retro-Feeling und stimmen perfekt auf das Erlebnis Stories Untold ein. In der ersten von vier Episoden spielt ihr aus der Ego-Perspektive an eurem Computersystem das Text-Adventure The House Abandon. Keine Sorge, das Indie-Adventure ist mehr als ein Fake-Emulator mit passendem Bilderrahmen Marke Eichenvertäfelung. Aber zunächst gilt es, mit den klassischen Befehlen das Haus zu erkunden. "Look around", "use" und "check" sind die Zauberformeln, um das Ende der ersten Geschichte zu erreichen.

Eine Geschichte in vier Akten

Beim Herumlaufen sieht man nicht ganz klar. Das trägt zur beklemmenden Stimmung bei, nervt aber auch. Quelle: PC Games Wegen der Spoilergefahr wollen wir nicht zu viel verraten, es sei aber gesagt, dass die Aufgabenstellungen jeder Episode auf eine andere Art und Weise präsentiert wird, am Ende kommt dann alles zusammen. Mit einem exotischen Setting sticht vor allem Episode drei als Highlight aus dem Vierergespann heraus.Die meisten Rätsel sind logisch aufgebaut, gute Englischkenntnisse sind aber ein echtes Muss. Immerhin gibt es die Möglichkeit, Untertitel einzublenden. Ein nerviger Stolperstein ist die Beschränktheit, die in den Text-Adventure-Abschnitten auffällt: Statt "approach" lässt das Spiel zum Beispiel nur "approach silhouette" gelten. Auch die Momente, in denen man sich in der Ego-Perspektive bewegt, lassen zu wünschen übrig: Die Kamera ist extrem sensibel und die Umgebung verschwommen - könnte auch ein Stilmittel sein, ist aber einfach anstrengend.

Stranger Stories?

Dafür punktet Stories Untold mit einer außergewöhnlichen Erzählstruktur, bei der am Schluss tatsächlich alle Fäden zusammenlaufen. Dabei hätten die Episoden auch als unzusammenhängende Kurzgeschichten eine gute Figur gemacht. Mit der Hit-Serie Stranger Things hat das Spiel übrigens inhaltlich nichts zu tun, auch wenn Logo (das vom Designer des offiziellen Stranger Things-Posters entworfen wurde) und 80er-Flair das vermuten lassen könnten. Anders als etwa ein Resident Evil 7 ist Untold Stories kein Schocker-Game, ihr müsst weder Gore- noch penetrante Jumpscares fürchten.Die Spielzeit beträgt etwa zwei bis vier Stunden und ist abhängig von der Genre-Erfahrung. Der Wiederspielwert ist sehr gering, es sei denn, man besteht darauf, alle Achievements einzusacken.

Hört Nummerstationen ab, um Nachrichten zu entschlüsseln. Einfacher gesagt, als getan - ihr benötigt gute Englischkenntnisse. Quelle: PC Games

Pro & Contra Tolle 80er-Atmosphäre Subtiler Horror statt Blutbad Experimentell und gelungen erzählte Story Unterschiedliche Rätselmechaniken Wenig Freiraum bei den Text-Adventure-Abschnitten Bislang nur auf Englisch Verschwommene Sicht in der Ego-Perspektive Weitere Pros & Cons ...

Fazit Indie-Horror-Adventure, das erfolgreich auf der 80er-Retrowelle reitet und geschickt eine außergewöhnlich präsentierte Story spinnt.