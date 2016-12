Stephen Kings Es: Neues Bild von Pennywise dem Clown

Knapp 27 Jahre ist es her, dass Schauspieler Tim Curry in der Rolle von Pennywise dem Clown, oder auch einfach nur "Es", den Furcht einflößenden Antagonisten in der gleichnamigen Stephen-King-Romanverfilmung mimte. Im kommenden Jahr 2017 darf ein Neuer in die übergroßen Fußstapfen des Clowndarstellers treten: Bill Skarsgård wird im Remake von "Mama"-Regisseur Andrés Muschietti Kinder in Angst und Schrecken versetzen - ein erstes Bild zur Neuinterpretation der Gruselgestalt gab es bereits im August zu bestaunen. Die Branchenseite Entertainment Weekly hat nun ein neues Foto aus dem Film veröffentlicht - erneut sehen wir den Clown, der diesmal in schauriger Pose aus einem unwirtlichen Abflussrohr hervorlugt.





Auch im Remake wird das Böse in Gestalt von Pennywise wieder die verschlafene Kleinstadt Derry mit einer Mordserie in Angst und Schrecken versetzen. Und wieder tun sich sieben Kinder zusammen, um sich dem Clown zu stellen. Doch als "Es" nach 30 Jahren zurückkehrt und die Freunde erneut heimsucht, müssen sie sich auch als Erwachsene ihren schlimmsten Albträumen stellen. Wie auch die erste Filmumsetzung aus dem Jahr 1990 soll das Remake in zwei Teilen veröffentlicht werden, doch Details hierzu sind aktuell noch rar gesät. Für kommende Informationen, Neuigkeiten, Bilder, Trailer und mehr zu Stephen Kings Es haltet ihr auch weiterhin unsere entsprechende Themenseite im Blick. Der Film soll im September 2017 in die Kinos kommen.

Quelle: Entertainment Weekly via Filmstarts