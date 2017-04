Stellaris: Utopia-Erweiterung am Donnerstag, Features im Video vorgestellt

Paradox Interactive hat den Release-Termin für die Utopia-Erweiterung zu seinem Weltraum-Taktikspiel Stellaris bekannt gegeben. Der DLC erscheint am 6. April, also schon an diesem Donnerstag. Der Utopia-DLC ist im Gegensatz zu einigen der bisherigen Updates nicht kostenlos. Es wird ein Preis von 19,99 Euro aufgerufen. Dafür gibt es viele neue Inhalte und Features wie Megastructures, Habitat Stations sowie Rights and Priviliges. Im Video unterhalb dieser Meldung stellt Game Director Martin Anward die Änderungen und Neuerungen ausführlich vor.

Stellaris feiert in Kürze seinen ersten Geburtstag. Release war Anfang Mai 2016. Seitdem hat Paradox zahlreiche größere und kleinere Updates nachgeschoben. Bei Steam kostet die Standard-Version 39,99 Euro. Im Paradox Store ist Stellaris aktuell, wohl aufgrund der Veröffentlichung des Utopia-DLCs, um 40 Prozent herabgesetzt. Die Aktivierung bei Steam ist aber so oder so Pflicht. Alle weiteren News, Infos und natürlich den Test findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Stellaris.