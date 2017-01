Quarantine: Trailer zum bevorstehenden Early-Access-Start

22.01.2017 um 16:15 Uhr Dieses Video stellt kurz vor, worum es in Quarantine von Entwickler Sproing geht. Das Rundenstrategiespiel, in dem eine weltweit um sich greifende Seuche bekämpft werden will, wird ab 9. Februar bei Steam als Early-Access-Spiel erhältlich sein. Einen finalen Release-Termin hat Quarantine noch nicht.

