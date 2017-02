Steam-Rabattführer: Schnäppchen ab 3.02. - ARK: Survival Evolved und Payday 2

Brandneu: Unser Steam-Rabattführer informiert euch regelmäßig mit Schnäppchen-Tipps aus der Welt des beliebten PC-Clients! Egal, ob Gratis-Wochenenden, kostenlose Spiele oder gigantische Rabatte auf eure Lieblingstitel: In diesem Artikel bekommt ihr die besten Steam-Schnäppchen-Tipps. Ihr habt selbst einen tollen Deal entdeckt, den die Welt auf jeden Fall kennen sollte? Dann scheut euch nicht und hinterlasst uns einen Kommentar am Ende dieser Zeilen und vielleicht taucht euer Tipp schon bald im nächsten Rabattführer auf!

Im Early-Access-Erfolg Ark: Survival Evolved strandet ihr auf einer geheimnisvollen Insel und führt einen erbarmungslosen Kampf um das eigene Überleben. Ständige Vorsicht ist geboten, denn gefährliche prähistorische Kreaturen und hinterlistige Online-Spieler können euch jederzeit das Leben kosten. Wer hingegen in den nächsten Tagen auf geballte Koop-Shooter-Action aus ist, der sollte seinen Blick auf Payday 2 richten. Hier übernimmt der Spieler wahlweise die Rolle von Dallas, Hoxton, Wolf oder Chains und geht in Vierer-Teams auf Raubzug. Diese und viele weitere Highlights findet ihr in der nachfolgenden Liste.

Die Steam-Tagesdeals

Ryse: Son of Rome: 75 Prozent Rabatt, 4,99 Euro (endet am 4.02. um 19 Uhr)

Shadow Warrior Classic Redux: 90 Prozent Rabatt, 0,99 Euro (endet am 3.02. um 19 Uhr)

Shadow Warrior: 90 Prozent Rabatt, 3,49 Euro (endet am 3.02. um 19 Uhr)

Shadow Warrior: Special Edition: 90 Prozent Rabatt, 4,49 Euro (endet am 3.02. um 19 Uhr)

Viscera Cleanup Detail: Shadow Warrior: 90 Prozent Rabatt, 3,49 Euro (endet am 3.02. um 19 Uhr)

Payday 2: GOTY: 75 Prozent, 11,49 Euro (endet am 3.02. um 19 Uhr)

Play For Free!

Tom Clancy's Rainbow Six Siege: 50 Prozent Rabatt, 19,99 Euro (endet am 6.02. um 19 Uhr)

The Red Solstice: 60 Prozent Rabatt, 7,99 Euro (endet am 16.02. um 19 Uhr)

Weekend Deals

ARK: Survival Evolved: 67 Prozent, 9,23 Euro (endet am 6.02. um 19 Uhr)

ARK Survivor's Pack: 66 Prozent, 16,17 Euro (endet am 6.02. um 19 Uhr)

Armello: 30 Prozent, 13,90 Euro (endet am 8.02. um 19 Uhr)

Breach & Clear Collection: 90 Prozent, 2,79 Euro (endet am 6.02. um 19 Uhr)

Xeodrifter Special Edition + Mutant Mudds Deluxe: 90 Prozent Rabatt, 1,99 Euro (endet am 6.02. um 19 Uhr)

Franchise - Deus Ex

Deus Ex: Mankind Divided: 70 Prozent, 14,99 Euro (endet am 6.02. um 19 Uhr)

Deus Ex: Human Revolution - Director's Cut: 75 Prozent Rabatt, 4,99 Euro (endet am 6.02. um 19 Uhr)

Deus Ex: The Fall: 75 Prozent Rabatt, 2,49 Euro (endet am 6.02. um 19 Uhr)

Deus Ex: Game of the Year Edition: 75 Prozent, 1,74 Euro (endet am 6.02. um 19 Uhr)