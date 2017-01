Unser Steam-Rabattführer informiert euch regelmäßig mit Schnäppchen-Tipps aus der Welt des beliebten PC-Clients! Egal, ob Gratis-Wochenenden, kostenlose Spiele oder gigantische Rabatte auf eure Lieblingstitel: In diesem Artikel bekommt ihr die besten Steam-Schnäppchen-Tipps. Ihr habt selbst einen tollen Deal entdeckt, den die Welt auf jeden Fall kennen sollte? Dann scheut euch nicht und hinterlasst uns einen Kommentar am Ende dieser Zeilen und vielleicht taucht euer Tipp schon bald im nächsten Rabattführer auf!

Obwohl wir in einer zivilisierten Gesellschaft leben, sprießt in jedem von uns manchmal der Wunsch danach, unsere Konflikte lieber mit Taten als mit Worten zu lösen. Anstatt jedoch anzufangen, eure Meinungsverschiedenheiten mit den Fäusten zu lösen, könnt ihr eure Konflikte einfach in Mortal Kombat X beilegen. Denn dort prügelt sich eure digitales Ich mit dem Widersacher. Das macht nicht nur mehr Spaß als eine echte Prügelei, sondern ist dank der Preissenkung auf Steam auch ganz sicher sehr viel billiger als das, was ihr im Ernstfall für Krankenhausrechnungen und Anwälte ausgeben müsstet. Falls ihr eure Probleme lieber diplomatisch löst, ist das Strategiespiel Galactic Civilizations 3 etwas für euch.Letzteres liegt als Vollversion auch der aktuellen PC Games Extended bei!

Die Steam-Tagesdeals

Mortal Kombat X: 50 Prozent Rabatt, 9,99 Euro (endet am 30. Januar um 19 Uhr)

Galactic Civilizations 3: 66 Prozent Rabatt, 13,59 Euro (endet am 30. Januar um 19 Uhr)

Weekend Deals

Braid: 50 Prozent Rabatt, 7,40 Euro (endet am 30 Januar um 19 Uhr)

Enter the Gungeon: 50 Prozent Rabatt, 7,49 Euro (endet am 30. Januar um 19 Uhr)

The Witness: 50 Prozent Rabatt, 18,49 Euro (endet am 30. Januar um 19 Uhr)

Special Promotion

Splatter - Zombie Apocalypse: 90 Prozent Rabatt, 0,19 Euro (endet am 11. Februar 19 Uhr)

Arvale: 84 Prozent Rabatt, 1,59 Euro (endet am 10. Februar um 19 Uhr)

Soul Gambler: 83 Prozent Rabatt, 0,50 Euro (endet am 7. Februar um 19 Uhr)

City of Chains: 80 Prozent Rabatt, 1,79 Euro (endet am 12. Februar um 19 Uhr)

Deadstone: 60 Prozent Rabatt, 3,59 Euro (endet am 2. Februar um 19 Uhr)

Weeklong Deals

The Daedalic Adventure Bundle: 90 Prozent Rabatt, 4,99 Euro (endet am 30. Januar um 19 Uhr)

DRAGON: A Game About a Dragon: 90 Prozent Rabatt, 0,19 Euro (endet am 30. Januar um 19 Uhr)

The Journey Down: Chapter One: 90 Prozent Rabatt, 0,89 Euro (endet am 30. Januar um 19 Uhr)

Dino D-Day: 90 Prozent Rabatt, 0,99 Euro (endet am 30. Januar um 19 Uhr)

Journey of a Roach: 90 Prozent Rabatt, 1,49 Euro (endet am 30. Januar um 19 Uhr)