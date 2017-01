Steam-Rabattführer: Schnäppchen ab 27.01. - Transistor und Owlboy

Brandneu: Unser Steam-Rabattführer informiert euch regelmäßig mit Schnäppchen-Tipps aus der Welt des beliebten PC-Clients! Egal, ob Gratis-Wochenenden, kostenlose Spiele oder gigantische Rabatte auf eure Lieblingstitel: In diesem Artikel bekommt ihr die besten Steam-Schnäppchen-Tipps. Ihr habt selbst einen tollen Deal entdeckt, den die Welt auf jeden Fall kennen sollte? Dann scheut euch nicht und hinterlasst uns einen Kommentar am Ende dieser Zeilen und vielleicht taucht euer Tipp schon bald im nächsten Rabattführer auf!

Mit den neusten Steam-Schnäppchen kommt am Wochenende garantiert keine Langeweile auf! Die Entwickler von Bastion entführen euch in das visuell ansprechende Action-Rollenspiel von Transistor. Dort gilt es eine futuristische Stadt zu erkunden, die ihr mit einzigartigen Waffen unsicher machen dürft. Die Wolkenwelt von Owlboy bietet hingegen ein umfangreiches Hi-Bit-Abenteuer, dass ihr alleine oder gemeinsam mit euren Freunden bestreiten könnt. Wer lieber im Rhythmus in die Tasten hauen möchte, ist mit dem NecroDancer Amplified Pack gut beraten. Diese und viele weitere Highlights findet ihr in der nachfolgenden Liste.

Die Steam-Tagesdeals

Transistor: 80 Prozent Rabatt, 3,79 Euro (endet am 27.01. um 19 Uhr)

Owlboy: 33 Prozent, 15,40 Euro (endet am 28.01. um 19 Uhr)

NecroDancer Amplified Pack: 54 Prozent Rabatt, 10,19 Euro (endet am 27.01. um 19 Uhr)

Crypt of the NecroDancer: 75 Prozent Rabatt, 3,74 Euro (endet am 27.01. um 19 Uhr)

Move or Die: 50 Prozent Rabatt, 7,49 Euro (endet am 27.01. um 19 Uhr)

Weekend Deals

Galactic Civilizations III: 66 Prozent Rabatt, 13,59 Euro (endet am 30.01. um 19 Uhr)

Enter the Gungeon: 50 Prozent Rabatt, 7,49 Euro (endet am 30.01. um 19 Uhr)

Braid: 50 Prozent Rabatt, 7,49 Euro (endet am 30.01. um 19 Uhr)

The Witness: 50 Prozent Rabatt, 18,49 Euro (endet am 30.01. um 19 Uhr)

Command & Conquer: Red Alert 3: 75 Prozent, 2,49 Euro (endet am 30.01. um 19 Uhr)

Special Promotion

Slash or Die: 60 Prozent, 1,19 Euro (endet am 9.02. um 19 Uhr)

Kopanito All-Stars Soccer: 60 Prozent Rabatt, 4,79 Euro (endet am 1.02. um 19 Uhr)

Hive Complete Pack: 75 Prozent, 3,99 Euro (endet am 1.02. um 19 Uhr)

Below Kryll: 80 Prozent Rabatt, 0,99 Euro (endet am 7.02. um 19 Uhr)

Weeklong Deals

The Journey Down: Chapter One: 90 Prozent, 0,89 Euro (endet am 30.01. um 19 Uhr)

Journey of a Roach: 90 Prozent Rabatt, 1,49 Euro (endet am 30.01. um 19 Uhr)

Slavistan: 75 Prozent Rabatt, 0,49 Euro (endet am 30.01. um 19 Uhr)

BEEP: 76 Prozent, 0,24 Euro (endet am 30.01. um 19 Uhr)