Steam-Rabattführer: Schnäppchen ab 25.01. - Day of the Tentacle und Move or Die

Brandneu: Unser Steam-Rabattführer informiert euch regelmäßig mit Schnäppchen-Tipps aus der Welt des beliebten PC-Clients! Egal, ob Gratis-Wochenenden, kostenlose Spiele oder gigantische Rabatte auf eure Lieblingstitel: In diesem Artikel bekommt ihr die besten Steam-Schnäppchen-Tipps. Ihr habt selbst einen tollen Deal entdeckt, den die Welt auf jeden Fall kennen sollte? Dann scheut euch nicht und hinterlasst uns einen Kommentar am Ende dieser Zeilen und vielleicht taucht euer Tipp schon bald im nächsten Rabattführer auf!

Die neusten Steam-Schnäppchen versprechen garantierten Spaß für den Rest der Woche! Im Zeitreise-Puzzle-Adventure Day of the Tentacle begleitet ihr eine dreiköpfige Gruppe von Freunden, die einem teuflischen Mutantententakel das Handwerk legen möchten, um einen drohenden Weltuntergang abzuwenden. Wem der Klassiker allein nicht genug ist, sollte einen Blick auf das Daedalic Adventure Bundle werfen. Rasanten Koop-Spaß und wandelbare Spielmechaniken verspricht hingegen das Partyspiel Move or Die. Diese und viele weitere Highlights findet ihr in der nachfolgenden Liste.

Die Steam-Tagesdeals

Magicka DLC Bundle: 60 Prozent Rabatt, 10,39 Euro (endet am 26.01. um 19 Uhr)

Day of the Tentacle Remastered: 66 Prozent, 5,09 Euro (endet am 25.01. um 19 Uhr)

Midweek Madness

Crypt of the NecroDancer: 75 Prozent Rabatt, 3,74 Euro (endet am 27.01. um 19 Uhr)

Move or Die: 50 Prozent Rabatt, 7,49 Euro (endet am 27.01. um 19 Uhr)

Special Promotion

Star Rogue: 90 Prozent Rabatt, 3,99 Euro (endet am 30.01. um 19 Uhr)

Seven Kingdoms 2 HD: 60 Prozent, 3,99 Euro (endet am 30.01. um 19 Uhr)

Deadstone: 60 Prozent, 3,59 Euro (endet am 2.02. um 19 Uhr)

STASIS: 60 Prozent Rabatt, 9,19 Euro (endet am 7.02. um 19 Uhr)

Remnants of a Beautiful Day: 70 Prozent, 2,39 Euro (endet am 31.01. um 19 Uhr)

DETOUR: 90 Prozent Rabatt, 0,39 Euro (endet am 30.01. um 19 Uhr)

Weeklong Deals

Daedalic Adventure Bundle: 90 Prozent, 4,99 Euro (endet am 30.01. um 19 Uhr)

Dino D-Day: 90 Prozent Rabatt, 0,99 Euro (endet am 30.01. um 19 Uhr)

Decay: The Mare: 90 Prozent Rabatt, 0,99 Euro (endet am 30.01. um 19 Uhr)

Polarity: 90 Prozent, 0,99 Euro (endet am 30.01. um 19 Uhr)