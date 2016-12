Steam-Rabattführer: Schnäppchen ab 23.12. - Civilization, Doom und mehr!

Brandneu: Unser Steam-Rabattführer informiert euch regelmäßig mit Schnäppchen-Tipps aus der Welt des beliebten PC-Clients! Egal, ob Gratis-Wochenenden, kostenlose Spiele oder gigantische Rabatte auf eure Lieblingstitel: In diesem Artikel bekommt ihr die besten Steam-Schnäppchen-Tipps. Ihr habt selbst einen tollen Deal entdeckt, den die Welt auf jeden Fall kennen sollte? Dann scheut euch nicht und hinterlasst uns einen Kommentar am Ende dieser Zeilen und vielleicht taucht euer Tipp schon bald im nächsten Rabattführer auf!

Die Steam Winteraktion ist seit dem 22.12.2016 für euch verfügbar. Von Shooter bis Strategie sind alle Genres vertreten. Das Civilization-Franchise und das Total War-Franchise regen diese Woche auf Steam zu taktischen Überlegungen an. Mit den Doom-Spielen können es die Shooter-Fans unter euch etwas actionreicher angehen lassen. Weiterhin können sich Horror-Fans mit der Resident-Evil-Reihe erschrecken lassen. Noch mehr interessante Deals findet ihr in der folgenden Liste:

Die heutigen Steam-Topangebote

PAYDAY 2: 75 Prozent Rabatt, 4,99 Euro (endet am 02.01.2017 um 19 Uhr)

Cities: Skylines: 75 Prozent Rabatt, 6,99 Euro (endet am 02.01.2017 um 19 Uhr)

Baldur's Gate II: Enhanced Edition: 60 Prozent Rabatt, 7,99 Euro (endet am 02.01.2017 um 19 Uhr)

Darkest Dungeon: 50 Prozent Rabatt, 11,49 Euro (endet am 02.01.2017 um 19 Uhr)

Master of Orion: 50 Prozent Rabatt, 13,99 Euro (endet am 02.01.2017 um 19 Uhr)

Assetto Corsa: 40 Prozent Rabatt, 29,74 Euro (endet am 02.01.2017 um 19 Uhr)

Tom Clancy's The Division™: 50 Prozent Rabatt, 24,99 Euro (endet am 02.01.2017 um 19 Uhr)

The Long Dark: 50 Prozent Rabatt, 9,99 Euro (endet am 02.01.2017 um 19 Uhr)

Franchise - Civilization

Sid Meier's Civilization® III Complete: 75 Prozent Rabatt, 1,24 Euro (endet am 02.01.2017 um 19 Uhr)

Sid Meier's Civilization IV: The Complete Edition: 75 Prozent Rabatt, 6,24 Euro (endet am 02.01.2017 um 19 Uhr)

Sid Meier's Civilization® V: 75 Prozent Rabatt, 7,49 Euro (endet am 02.01.2017 um 19 Uhr)

Sid Meier's Civilization®: Beyond Earth™: 75 Prozent Rabatt, 9,99 Euro (endet am 02.01.2017 um 19 Uhr)

Sid Meier's Civilization® VI: 10 Prozent Rabatt, 53,99 Euro (endet am 02.01.2017 um 19 Uhr)

Franchise - DOOM

DOOM 3: 67 Prozent Rabatt, 1,64 Euro (endet am 02.01.2017 um 19 Uhr)

Doom 3: BFG Edition: 67 Prozent Rabatt, 6,59 Euro (endet am 02.01.2017 um 19 Uhr)

Ultimate Doom: 67 Prozent Rabatt, 3,29 Euro (endet am 02.01.2017 um 19 Uhr)

DOOM: 67 Prozent Rabatt, 19,79 Euro (endet am 02.01.2017 um 19 Uhr)

Franchise - Just Cause

Just Cause: 75 Prozent Rabatt, 1,49 Euro (endet am 02.01.2017 um 19 Uhr)

Just Cause 2: 75 Prozent Rabatt, 3,74 Euro (endet am 02.01.2017 um 19 Uhr)

Just Cause™ 3: 75 Prozent Rabatt, 12,49 Euro (endet am 02.01.2017 um 19 Uhr)

Just Cause Collection: 71 Prozent Rabatt, 36,23 Euro (endet am 02.01.2017 um 19 Uhr)

Franchise - Resident Evil

Resident Evil: Operation Raccoon City: 80 Prozent Rabatt, 5,59 Euro (endet am 02.01.2017 um 19 Uhr)

Resident Evil Revelations 2 / Biohazard Revelations 2: 87 Prozent Rabatt, 0,77 Euro (endet am 02.01.2017 um 19 Uhr)

Resident Evil 6 Complete Pack: 79 Prozent Rabatt, 9,44 Euro (endet am 02.01.2017 um 19 Uhr)

Resident Evil™ 5/ Biohazard 5®: 65 Prozent Rabatt, 6,99 Euro (endet am 02.01.2017 um 19 Uhr)

Resident Evil 4/ Biohazard 4: 65 Prozent Rabatt, 6,99 Euro (endet am 02.01.2017 um 19 Uhr)

Franchise - Total War

Total War: ATTILA: 75 Prozent Rabatt, 9,99 Euro (endet am 02.01.2017 um 19 Uhr)

Total War™: ROME II - Emperor Edition: 75 Prozent Rabatt, 13,74 Euro (endet am 02.01.2017 um 19 Uhr)

Total War: WARHAMMER: 25 Prozent Rabatt, 44,99 Euro (endet am 02.01.2017 um 19 Uhr)

Total War: SHOGUN 2: 66 Prozent Rabatt, 10,19 Euro (endet am 02.01.2017 um 19 Uhr)

Total War Grand Master Collection: 75 Prozent Rabatt, 34,99 Euro (endet am 02.01.2017 um 19 Uhr)