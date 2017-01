Steam-Rabattführer: Schnäppchen ab 13.01. - Tropico 5 und Watch Dogs 2

Brandneu: Unser Steam-Rabattführer informiert euch regelmäßig mit Schnäppchen-Tipps aus der Welt des beliebten PC-Clients! Egal, ob Gratis-Wochenenden, kostenlose Spiele oder gigantische Rabatte auf eure Lieblingstitel: In diesem Artikel bekommt ihr die besten Steam-Schnäppchen-Tipps. Ihr habt selbst einen tollen Deal entdeckt, den die Welt auf jeden Fall kennen sollte? Dann scheut euch nicht und hinterlasst uns einen Kommentar am Ende dieser Zeilen und vielleicht taucht euer Tipp schon bald im nächsten Rabattführer auf!

Mit den neusten Steam-Schnäppchen wird das Wochenende garantiert nicht langweilig! In Watch Dogs 2 findet ihr euch als junger Hacker in der Bay Area von San Fransisco wieder, wo ihr in Zusammenarbeit mit anderen Hackern kriminellen Machenschaften entgegenwirken müsst. Wer lieber den unliebsamen Machthaber spielen möchte, wäre mit Tropico 5 gut beraten. Dort nehmt ihr die Diktatoren-Rolle in einem Inselstaat ein, den es zu einer hochmodernen Nation zu formen gilt. Diese und viele weitere Highlights findet ihr in der nachfolgenden Liste.

Die Steam-Tagesdeals

Pandora: First Contact: 75 Prozent Rabatt, 6,99 Euro (endet am 13.01. um 19 Uhr)

The Forest: 33 Prozent, 10,04 Euro (endet am 13.01. um 19 Uhr)

Undertale: 50 Prozent Rabatt, 4,99 Euro (endet am 13.01. um 19 Uhr)

Weekend Deals

Watch Dogs: 70 Prozent Rabatt, 8,99 Euro (endet am 16.01. um 19 Uhr)

Watch Dogs Complete: 70 Prozent Rabatt, 14,99 Euro (endet am 16.01. um 19 Uhr)

Watch Dogs 2: 33 Prozent Rabatt, 40,19 Euro (endet am 16.01. um 19 Uhr)

Tropico 3: Gold Edition: 75 Prozent Rabatt, 3,74 Euro (endet am 16.01. um 19 Uhr)

Tropico 3: Absolute Power: 65 Prozent, 3,49 Euro (endet am 16.01. um 19 Uhr)

Tropico Trilogy: 75 Prozent Rabatt, 4,99 Euro (endet am 16.01. um 19 Uhr)

Tropico 4 Collector's Bundle: 75 Prozent, 7,49 Euro (endet am 16.01. um 19 Uhr)

Franchise - Tropico

Tropico Reloaded: 75 Prozent, 1,74 Euro (endet am 16.01. um 19 Uhr)

Tropico 3 - Steam Special Edition: 75 Prozent Rabatt, 2,49 Euro (endet am 16.01. um 19 Uhr)

Tropico 4 - Steam Special Edition: 75 Prozent, 3,74 Euro (endet am 16.01. um 19 Uhr)

Tropico 5: 75 Prozent Rabatt, 5,74 Euro (endet am 16.01. um 19 Uhr)