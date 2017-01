Steam-Rabattführer: Schnäppchen ab 12.01. - Banished, The Forest und mehr!

Brandneu: Unser Steam-Rabattführer informiert euch regelmäßig mit Schnäppchen-Tipps aus der Welt des beliebten PC-Clients! Egal, ob Gratis-Wochenenden, kostenlose Spiele oder gigantische Rabatte auf eure Lieblingstitel: In diesem Artikel bekommt ihr die besten Steam-Schnäppchen-Tipps. Ihr habt selbst einen tollen Deal entdeckt, den die Welt auf jeden Fall kennen sollte? Dann scheut euch nicht und hinterlasst uns einen Kommentar am Ende dieser Zeilen und vielleicht taucht euer Tipp schon bald im nächsten Rabattführer auf!

Auch heute erwarten euch wieder viele Top-Titel zu reduzierten Preisen. Von Survival bis Strategie sind alle Genres vertreten. Im Survival-Spiel The Forest wacht ihr in einem mysteriösen Wald auf und kämpft um euer nacktes Überleben. Wenn ihr nicht so sehr auf Action steht, dann ist das Aufbaustrategiespiel Banished genau das Richtige für euch. Hier könnt ihr euch eure eigene Siedlung aufbauen und durch schlaues Management, der verfügbaren Ressourcen, zu einer großen Stadt heranwachsen lassen. Noch mehr interessante Deals findet ihr in der folgenden Liste:

Die Steam-Tagesdeals

Banished: 66 Prozent Rabatt, 6,46 Euro (endet am 12.01.2017 um 19 Uhr)

RWBY: Volume 1: 50 Prozent Rabatt, 3,49 Euro (endet am 11.01.2017 um 19 Uhr)

RWBY: Grimm Eclipse: 25 Prozent Rabatt, 14,99 Euro (endet am 11.01.2017 um 19 Uhr)

Midweek Madness

Undertale: 50 Prozent Rabatt, 4,99 Euro (endet am 13.01.2017 um 19 Uhr)

The Forest: 33 Prozent Rabatt, 10,04 Euro (endet am 13.01.2017 um 19 Uhr)

Der Special Promotion Steam-Deal

Inner Demons Pack - Face It + Soul Gambler: 90 Prozent Rabatt, 0,49 Euro (endet am 24.01.2017 um 19 Uhr)

KNIGHTS: 51 Prozent Rabatt, 0,49 Euro (endet am 23.01.2017 um 19 Uhr)

Lumino City: 50 Prozent Rabatt, 9,99 Euro (endet am 23.01.2017 um 19 Uhr)

TankZone Battle: 75 Prozent Rabatt, 2,24 Euro (endet am 23.01.2017 um 19 Uhr)

Space Pilgrim Episode III: Delta Pavonis: 76 Prozent Rabatt, 0,22 Euro (endet am 21.01.2017 um 19 Uhr)

Space Pilgrim Episode IV: Sol: 76 Prozent Rabatt, 0,22 Euro (endet am 21.01.2017 um 19 Uhr)

Save Jesus: 75 Prozent Rabatt, 0,49 Euro (endet am 21.01.2017 um 19 Uhr)

Necroball: 30 Prozent Rabatt, 5,59 Euro (endet am 16.01.2017 um 19 Uhr)

Blitz Breaker: 50 Prozent Rabatt, 1,49 Euro (endet am 16.01.2017 um 19 Uhr)

The Last NightMary - A Lenda do Cabeça de Cuia: 85 Prozent Rabatt, 0,74 Euro (endet am 23.01.2017 um 19 Uhr)

Ladykiller in a Bind: 10 Prozent Rabatt, 25,19 Euro (endet am 16.01.2017 um 19 Uhr)