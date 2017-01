Steam-Rabattführer: Schnäppchen ab 02.01. - Dark Souls 3 und Civilization 6

Brandneu: Unser Steam-Rabattführer informiert euch regelmäßig mit Schnäppchen-Tipps aus der Welt des beliebten PC-Clients! Egal, ob Gratis-Wochenenden, kostenlose Spiele oder gigantische Rabatte auf eure Lieblingstitel: In diesem Artikel bekommt ihr die besten Steam-Schnäppchen-Tipps. Ihr habt selbst einen tollen Deal entdeckt, den die Welt auf jeden Fall kennen sollte? Dann scheut euch nicht und hinterlasst uns einen Kommentar am Ende dieser Zeilen und vielleicht taucht euer Tipp schon bald im nächsten Rabattführer auf!

Der Wintersale neigt sich dem Ende zu, doch heute bekommt ihr noch zahlreiche Titel zu rabattierten Preisen auf Steam geboten. Der jüngste Ableger der preisgekrönten Rollenspiel-Reihe Dark Souls 3 ist bereits für 29,99 Euro erhältlich. In dem Spiel schlüpft ihr in die Rolle eines selbst erstellten Charakters und trotz den finsteren Mächten einer epischen Welt - Frustmomente sind euch garantiert! In Civilization 6 übernehmt ihr wiederum die Führung einer ganzen Nation und setzt euch gegenüber rivalisierenden Anführern durch. Diese und viele weitere Highlights findet ihr in der nachfolgenden Liste.

Highlighted Deals

DARK SOULS III: 50 Prozent Rabatt, 29,99 Euro (endet am 02.01. um 19 Uhr)

Grand Theft Auto V: 50 Prozent, 29,99 Euro (endet am 02.01. um 19 Uhr)

Tom Clancy's Rainbow Six Siege: 50 Prozent Rabatt, 19,99 Euro (endet am 02.01. um 19 Uhr)

Arma 3: 50 Prozent, 17,49 Euro (endet am 02.01. um 19 Uhr)

ARK: Survival Evolved: 60 Prozent Rabatt, 11,19 Euro (endet am 02.01. um 19 Uhr)

Age of Empires II HD: 75 Prozent, 4,99 Euro (endet am 02.01. um 19 Uhr)

Left 4 Dead 2: 80 Prozent, 3,99 Euro (endet am 02.01. um 19 Uhr)

Portal 2: 80 Prozent Rabatt, 3,99 Euro (endet am 02.01. um 19 Uhr)

Goat Simulator: 75 Prozent, 2,49 Euro (endet am 02.01. um 19 Uhr)

Franchise - Civilization

Sid Meier's Civilization 3 Complete: 75 Prozent Rabatt, 1,24 Euro (endet am 02.01. um 19 Uhr)

Sid Meier's Civilization 4: 75 Prozent Rabatt, 4,99 Euro (endet am 02.01. um 19 Uhr)

Sid Meier's Civilization 4: The Complete Edition: 75 Prozent Rabatt, 6,24 Euro (endet am 02.01. um 19 Uhr)

Civilization 4: Warlords: 75 Prozent, 1,24 Euro (endet am 02.01. um 19 Uhr)

Civilization 4: Beyond the Sword: 75 Prozent Rabatt, 2,49 Euro (endet am 02.01. um 19 Uhr)

Sid Meier's Civilization 4: Colonization: 75 Prozent, 4,99 Euro (endet am 02.01. um 19 Uhr)

Sid Meier's Civilization 5: 75 Prozent Rabatt, 7,49 Euro (endet am 02.01. um 19 Uhr)

Sid Meier's Civilization 6: 10 Prozent, 53,99 Euro (endet am 02.01. um 19 Uhr)

Franchise - Fallout

Fallout Tactics: Brotherhood of Steel: 67 Prozent, 3,29 Euro (endet am 02.01. um 19 Uhr)

Fallout 2: A Post Nuclear Role Playing Game: 67 Prozent Rabatt, 3,29 Euro (endet am 02.01. um 19 Uhr)

Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game: 67 Prozent, 3,29 Euro (endet am 02.01. um 19 Uhr)

Fallout Classic Collection: 67 Prozent Rabatt, 6,59 Euro (endet am 02.01. um 19 Uhr)

Fallout 3: Game of the Year Edition: 67 Prozent, 19,79 Euro (endet am 02.01. um 19 Uhr)

Fallout 4: 67 Prozent, 19,79 Euro (endet am 02.01. um 19 Uhr)

Franchise - the Witcher

The Witcher: Enhanced Edition Director's Cut: 85 Prozent, 1,19 Euro (endet am 02.01. um 19 Uhr)

The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition: 85 Prozent Rabatt, 2,99 Euro (endet am 02.01. um 19 Uhr)

The Witcher 3: Wild Hunt: 50 Prozent, 14,99 Euro (endet am 02.01. um 19 Uhr)

The Witcher Adventure Game: 75 Prozent Rabatt, 2,49 Euro (endet am 02.01. um 19 Uhr)