Steam-Rabattführer: Stardew Valley, Hotline Miami & mehr - Schnäppchen ab 01.03.

Unser Steam-Rabattführer informiert euch regelmäßig mit Schnäppchen-Tipps aus der Welt des beliebten PC-Clients! Egal, ob Gratis-Wochenenden, kostenlose Spiele oder gigantische Rabatte auf eure Lieblingstitel: In diesem Artikel bekommt ihr die besten Steam-Schnäppchen-Tipps. Ihr habt selbst einen tollen Deal entdeckt, den die Welt auf jeden Fall kennen sollte? Dann scheut euch nicht und hinterlasst uns einen Kommentar am Ende dieser Zeilen und vielleicht taucht euer Tipp schon bald im nächsten Rabattführer auf!

Diese Woche gibt es einige top bewertete Spiele für euch im Steam-Sale! Vor allem Indie-Spiele sind gerade stark reduziert. So bringt ihr in Stardew Valley den alten Bauernhof eures Großvaters wieder auf Vordermann, oder ballert euch aus der Top-Down Sicht in Hotline Miami 2: Wrong Number durch das blutige Miami der 80er Jahre. Emotionaler geht es währenddessen in The Flame in the Flood zu: In einer postapokalyptischen Welt reist ihr mit eurem Hund auf einem Floß durch die überfluteten Lande Amerikas. Diese und viele weitere Highlights findet ihr in der nachfolgenden Liste.

Die Steam-Tagesdeals

Aragami: 40 Prozent Rabatt, 11,99 Euro (endet am 2. März um 19 Uhr)

Spec Ops: The Line: 80 Prozent Rabatt, 3,99 Euro (endet am 1. März um 19 Uhr)

ICEY: 25 Prozent Rabatt, 8,99 Euro (endet am 2. März um 19 Uhr)

Midweek Madness

Hotline Miami 2: Wrong Number: 75 Prozent Rabatt, 3,74 Euro (endet am 3. März um 19 Uhr)

Battlefleet Gothic: Armada: 50 Prozent Rabatt, 19,99 Euro (endet am 3. März um 19 Uhr)

IGF Awards (Independent Games Festival)

Mu Cartographer: 80 Prozent Rabatt, 0,99 Euro (endet am 3. März um 19 Uhr)

The Flame in the Flood: 50 Prozent Rabatt, 7,49 Euro (endet am 3. März um 19 Uhr)

One Night Stand: 33 Prozent Rabatt, 2,00 Euro (endet am 3. März um 19 Uhr)

INSIDE: 30 Prozent Rabatt, 13,99 Euro (endet am 3. März um 19 Uhr)

Stardew Valley: 20 Prozent Rabatt, 11,99 Euro (endet am 3. März um 19 Uhr)

Ladykiller in a Bind: 20 Prozent Rabatt, 22,39 Euro (endet am 3. März um 19 Uhr)

Special Promotion

DRAGON: A Game About a Dragon: 90 Prozent Rabatt, 0,19 Euro (endet am 12. März um 19 Uhr)

DISTRAINT: 86 Prozent Rabatt, 0,69 Euro (endet am 3. März um 19 Uhr)

Out There Somewhere: 76 Prozent Rabatt, 0,24 Euro (endet am 6. März um 19 Uhr)

Ogrest: 50 Prozent Rabatt, 1,49 Euro (endet am 6. März um 19 Uhr)

Devil Daggers: 50 Prozent Rabatt, 2,49 Euro (endet am 4. März um 19 Uhr)

8Bit Fiesta: 40 Prozent Rabatt, 4,79 Euro (endet am 2. März um 19 Uhr)