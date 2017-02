Steam-Rabattführer: Schnäppchen ab 01.02 - The Witcher und Mass Effect

Brandneu: Unser Steam-Rabattführer informiert euch regelmäßig mit Schnäppchen-Tipps aus der Welt des beliebten PC-Clients! Egal, ob Gratis-Wochenenden, kostenlose Spiele oder gigantische Rabatte auf eure Lieblingstitel: In diesem Artikel bekommt ihr die besten Steam-Schnäppchen-Tipps. Ihr habt selbst einen tollen Deal entdeckt, den die Welt auf jeden Fall kennen sollte? Dann scheut euch nicht und hinterlasst uns einen Kommentar am Ende dieser Zeilen und vielleicht taucht euer Tipp schon bald im nächsten Rabattführer auf!

Auch heute erwarten euch wieder viele Top-Titel zu reduzierten Preisen. Ganz besonders stechen heute die beiden Rollenspiel-Franchises The Witcher und Mass Effect heraus, in denen ihr epische Geschichten miterleben dürft. Doch auch Baller-Fans kommen mit dem Midweek-Madness auf ihre Kosten. Im Shooter Payday 2 könnt ihr es etwas actionreicher angehen lassen und so mancher Bank das schwerbewachte Geld abnehmen. Doch wer mehr auf Survival steht, der sollte sich diese Woche das Überlebens-Spiel ARK: Survival Evolved anschauen. Hier strandet ihr auf einer geheimnisvollen Insel und versucht durch Jagen, Ernten und Bauen gegen die Gefahren der dortigen Umwelt zu bestehen. Noch mehr interessante Deals findet ihr in der folgenden Liste:

Die Steam-Tagesdeals

The Witcher: Enhanced Edition Director's Cut: 85 Prozent Rabatt, 1,19 Euro (endet am 01.02.2017 um 19 Uhr)

The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition: 85 Prozent Rabatt, 2,99 Euro (endet am 01.02.2017 um 19 Uhr)

The Witcher® 3: Wild Hunt: 40 Prozent Rabatt, 17,99 Euro (endet am 01.02.2017 um 19 Uhr)

The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition: 40 Prozent Rabatt, 29,99 Euro (endet am 01.02.2017 um 19 Uhr)

Mass Effect Collection: 75 Prozent Rabatt, 6,99 Euro (endet am 02.02.2017 um 19 Uhr)

Midweek Madness

Shadow Warrior Classic Redux: 90 Prozent Rabatt, 0,99 Euro (endet am 03.02.2017 um 19 Uhr)

Shadow Warrior: 90 Prozent Rabatt, 3,49 Euro (endet am 03.02.2017 um 19 Uhr)

Shadow Warrior: Special Edition: 90 Prozent Rabatt, 4,49 Euro (endet am 03.02.2017 um 19 Uhr)

Shadow Warrior 2: 25 Prozent Rabatt, 27,74 Euro (endet am 03.02.2017 um 19 Uhr)

Payday 2: Game of the Year Edition: 75 Prozent Rabatt, 11,49 Euro (endet am 03.02.2017 um 19 Uhr)

ARK: Survival Evolved: 67 Prozent Rabatt, 9,23 Euro (endet am 06.02.2017 um 19 Uhr)

Der Special Promotion Steam-Deal

Halcyon 6: Starbase Commander: 30 Prozent Rabatt, 13,99 Euro (endet am 10.02.2017 um 19 Uhr)

King Kaiju: 20 Prozent Rabatt, 3,99 Euro (endet am 07.02.2017 um 19 Uhr)

ASCII Attack: 66 Prozent Rabatt, 1,01 Euro (endet am 14.02.2017 um 19 Uhr)