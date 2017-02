Steam Direct: Indie-Entwickler bekommen Einstiegsgebühr bezahlt

Bald könnte es gerade für kleinere Indie-Studios schwerer werden, ihre Spiele über Steam anzubieten. Denn das Greenlight-Programm fällt weg und wird durch Steam Direct ersetzt.

Ein Entwicklerstudio, das dieses System nutzen möchte, muss allerdings eine Einstiegsgebühr bezahlen. Diese soll laut Valve zwischen 100 und 5.000 US-Dollar liegen, der genaue Betrag wird noch bestimmt. Gerade Ein-Mann-Studios könnten diese Gebühren, sofern Sie wirklich in die Tausende von Dollar gehen, nur schwer oder gar nicht bezahlen.

Der Publisher Raw Fury, bekannt durch Spiele wie Kingdom oder Kathy Rain, bietet hier Hilfe an. Ein Indie-Studio, das wirklich die finanzielle Unterstützung braucht, um das Steam-Direct-Programm nutzen zu können, kann sich an das Unternehmen wenden und bekommt unter Umständen die Gebühr gestellt. Raw Fury behält sich allerdings vor, die Spiele, die man unterstützen will, selbst auszusuchen. Und es sollen sich auch nur die Studios melden, welche die finanzielle Hilfe dringend brauchen. Es ist auch nicht vorgesehen, dass ein Publishing-Vertrag unterzeichnet werden muss. Das Geld soll aber dann zurückgezahlt werden, wenn das Studio Einnahmen mit dem Spiel über Steam erzielt, denn so können weitere Entwickler von dieser Unterstützung profitieren.

Raw Furys CEO Jonas Antonsson erklärt, dass die Details zu diesem Unterstützungs-Programm noch bekannt gegeben werden, wenn weitere Informationen von Valve zum Steam-Direct-System vorliegen. Doch schon jetzt ist Feedback willkommen.

Quelle: PC Gamer