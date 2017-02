8 Bit Civilization: Hobby-Entwickler arbeiten an C64-Version

Zahlreiche Preissenkungen gibt es bis Montag auch auf die Deus-Ex-Reihe : Werden frühere Titel aktuell um 75 Prozent reduziert angeboten, lockt der aktuellste Teil Mankind Divided mit einem Rabatt von 70 Prozent, und kostet damit im Moment nur noch 14,99 Euro. Eine starke Preissenkung hat auch das grafisch opulente Ryse: Son of Rome aus dem Hause Crytek erfahren, das aktuell um 75 Prozent reduziert für 4,99 Euro angeboten wird. Allerdings nicht lange: Dieses Angebot gilt nur bis Samstag Abend! Für zukünftige Steam-Deals zum Wochenende und Neuigkeiten rund um die Distributionsplattform Steam haltet ihr auch weiterhin wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

Ein neues Wochenende steht vor der Tür, und mit ihm wie gewohnt frische Wochenend-Deals auf Steam. Dabei gibt es diesmal echte Hochkaräter auf Valves beliebter Spieleplattform: Den Anfang macht Tom Clancy's Rainbow Six Siege , das bis Sonntag gratis gespielt werden darf. Wer sich in dieser Zeit vom Taktik-Shooter überzeugen lässt, hat zudem bis Montag die Möglichkeit, das Spiel bei einem Rabatt von 50 Prozent für 19,99 Euro zu erwerben. Das gilt für die Standard-Fassung - die "Year 2 Gold Edition" ist aber immerhin auch um 30 Prozent reduziert, während die "Complete Edition" um 22 Prozent herabgesetzt wurde. Das Rainbow Six Bundle, das gleich mehrere Spiele der Reihe enthält, gibt's derzeit ebenfalls reduziert - um ganze 36 Prozent.

03.02.2017 um 12:30 Uhr Pünktlich zum Wochenende bietet Steam wieder einige starke Rabatte auf große Spiele und sogar wieder ein Gratis-Wochenende für Taktik- und Shooter-Freunde. Tom Clancy's Rainbow Six Siege ist nämlich nicht nur reduziert, sondern darf auch bis Sonntag vollkommen kostenlos gespielt werden. Daneben haben die Titel Ryse: Son of Rome und Deus Ex: Mankind Divided starke Preisnachlässe erfahren.

Steam-Deals am Wochenende: Rabatte auf Deus Ex, Ryse & Rainbow Six

