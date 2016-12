Steam: Winter Sale hat begonnen! Viele Spiele im Angebot!

Wer sich jetzt auf Steam einloggt oder die Website besucht, der wird direkt mit der Steam Winteraktion konfrontiert. Bis zum 2. Januar 2017 um 19 Uhr sind wieder jede Menge Spiele aus dem Angebot von Steam reduziert.

Prominent auf der Startseite werden die Highlights des Tages aufgelistet, die aus eurer Präferenzliste zusammengestellt wird. Je nachdem, was für Spiele ihr über Steam gerne spielt, werden euch ähnliche als Highlights des Tages angezeigt. Zudem findet ihr noch viele weitere Spiele im Angebot, darunter Spiele, die speziell für den Steam Controller ausgelegt sind, VR-Spiele, Nischentitel und weitere Highlights.

Hier eine Auswahl der Spiele, die ihr während des Wintersales auf Steam besonders günstig kaufen könnt:

Grim Fandango Remastered für nur 2,99 Euro

Master of Orion für 13,99 Euro

Doom für 19,79 Euro

The Division für 24,99 Euro

Total War: Warhammer für 44,99 Euro

Tyranny für 37,79 Euro

Schaut euch einfach mal im Angebot um. Einige der Spiele sind sogar um bis zu 92 Prozent reduziert! So lassen sich vor Weihnachten nochmal viele Schnäppchen machen.

Vielleicht möchtet ihr einem Freund oder Familienmitglied eine Freude machen, dann kauft doch im Sale einfach diesem Freund eines der Spiele zum vergünstigten Preis. Dann liegt das Spiel zwar nicht unterm Weihnachtsbaum, freuen wird sich der Beschenkte aber sicher trotzdem.

Bis zum 2. Januar 2017 habt ihr Zeit, euch die vielen Schnäppchen anzusehen und zuzuschlagen. Liegt für euch unterm Christbaum also Geld, dann ist es eine Überlegung Wert, dieses in ein vergünstigtes Spiel auf Steam zu investieren. So macht der Wintersale doch Spaß!

Quelle: Steam