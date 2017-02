Steam: Update macht es schwerer, neue Spiele zu finden

Für Indie-Entwickler ist Steam eine sehr gute Plattform, um ihre Spiele einer großen Community zu präsentieren. Doch die Art, wie Valve die neu veröffentlichten Titel präsentiert macht es gerade für unbekannte Entwickler schwer, überhaupt aufzufallen.

Mit einem aktuellen Update werden die Neuveröffentlichungen von unbekannteren Entwicklern jetzt noch besser "versteckt". Während Steam-Nutzer bisher auf der Startseite etwas nach unten scrollen mussten, um die neu veröffentlichten Spiele zu sehen - hier allerdings auch nur die, die sich schon im Verkauf befanden und mit denen Geld eingenommen wurde - und dann auf "Neuerscheinungen" klicken konnten, sind hierzu jetzt mehr Schritte nötig.

Um wirklich alle neuen Spiele zu sehen und nicht nur die populären und ausgewählten, klickt ihr jetzt wie gewohnt auf "Neuerscheinungen" und dann auf den Tab mit der selben Bezeichnung "Neuerscheinungen". Dann scrollt ihr in der Liste nach unten und klickt "Alle Neuerscheinungen" an. Möchtet ihr dann nur die neuen Spiele und keine Demos, DLCs oder Videos sehen, dann müsst ihr in der Auswahl rechts einen Haken bei "Spiele" setzen. Erst dann werden euch wirklich alle neu veröffentlichten Titel angezeigt. Prominentere Spiele werden aber weiterhin direkt auf der Startseite gezeigt.

Warum Valve gerade die Indie-Spiele weniger bekannter Hersteller so gut versteckt, ist unklar. Die neue Methode ist nicht nur für die Entwickler sehr ungeschickt, besonders kundenfreundlich gestaltet sich diese Suche über mehrere Seiten und Tabs hinweg auch nicht. Sollten Neuerscheinungen nicht prominent auf der Startseite von Steam zu finden sein - und zwar alle frisch veröffentlichten Titel? Damit hätten auch kleinere Entwicklerstudios eine bessere Chance "gesehen" zu werden.

