Wenn man an die meistverkauften Spiele des Jahres denkt, dann kommen einem in der Regel wohl die Blockbuster in den Sinn. Doch wie die Liste mit den meistverkauften Spielen des Jahres 2016 über Steam zeigt, ist das nicht immer der Fall.

Indie-Spiele werden immer populärer und genau dies geht aus der Top 10 der Spiele hervor, die sich mehr als eine Million Mal über Steam verkauft haben (beziehungsweise heruntergeladen wurden). Vielleicht weniger verwunderlich ist Platz 3 mit 6.127.000 verkauften Exemplaren von ARK: Survival of the Fittest. Auf Platz 3 hat sich das Online-Actionspiel Paladins mit 6.513.000 verkauften Einheiten eingereiht. Der absolute Spitzenreiter jedoch ist das Onlinespiel Heroes & Generals mit rund 13.072.000 verkauften Stück.

Hier seht ihr die komplette Liste der Spiele mit mehr als einer Million verkauften (heruntergeladenen) Einheiten (verkaufte Exemplare in Klammern):

Heroes & Generals (ca. 13.072.000) Paladins (ca. 6.513.000) ARK: Survival Of The Fittest (ca. 6.127.000) The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (ca. 5.819.000) Don't Starve Together Beta (ca. 5.520.000) BioShock Remastered (ca. 3.656.000) H1Z1: King of the Kill Test Server (ca. 3.374.000) H1Z1: King of the Kill (ca. 3.374.000) BioShock 2 Remastered (ca. 3.211.000) Starbound (ca. 2.651.000)

------------------------------------- Darksiders Warmastered (ca. 2.578.000) Fractured Space (ca. 2.179.000) Stardew Valley (ca. 1.984.000) Pro Evolution Soccer 2016 myClub (ca. 1.870.000) Titan Quest Anniversary Edition (ca. 1.797.000) Tree of Savior (ca. 1.757.000) DOOM (ca. 1.577.000) Sid Meier's Civilization VI (ca. 1.552.000) Dead by Daylight (ca. 1.548.000) Knight Online (ca. 1.539.000)

---------- Riders of Icarus (ca. 1.531.000) Sven Co-op (ca. 1.456.000) Infestation: The New Z (ca. 1.337.000) DARK SOULS III (ca. 1.323.000) Rise of the Tomb Raider (ca. 1.295.000) SpeedRunners (ca. 1.295.000) Ghost in the Shell: Stand Alone Complex - First Assault Online (ca. 1.285.000) Orcs Must Die! Unchained (ca. 1.233.000) The Way of Life (ca. 1.148.000) Worm.is: The Game (ca. 1.133.000)

---------- XCOM 2 (ca. 1.110.000) Tom Clancy's The Division (ca. 1.102.000) Plague Inc: Evolved (ca. 1.093.000) Killing Floor 2 (ca. 1.069.000) Darkest Dungeon (ca. 1.062.000) Total War: WARHAMMER (ca. 1.052.000)

Quelle: Steamspy via Buffed