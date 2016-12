Steam Charts: GTA 5 verteidigt seinen Platz an der Spitze

Diese Woche verteidigt GTA 5 sine Spitzenposition und auch Astroneer und Planet Coaster können ihre Position in den Top 3 halten. Doch auf Platz vier hat sich nun Deus Ex: Mankind Divided vorgekämpft. Counter-Strike: Global Offensive hält sich allerdings weiterhin wacker auf Position fünf.

Neu auf Platz 6 eingestiegen ist The Witcher 3: Wild Hunt - Blood and Wine und auf Platz sieben sehen wir Doom, was eventuell mit dem aktuell stattfindenden Winter Sale auf Steam zusammenhängen könnte. Auf Position acht macht es sich Watch Dogs 2 gemütlich, gefolgt von Sid Meier's Civilization VI und Dark Souls 3.

Hier seht ihr die aktulle Liste der Steam Charts:

Grand Theft Auto V Astroneer Planet Coaster Deus Ex: Mankind Divided Counter-Strike: Global Offensive The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition Doom Watch Dogs 2 Sid Meier's Civilization VI Dark Souls 3

Quelle: BluesNews