Wie das so üblich ist, brachte der Jahreswechsel wieder einmal unzählige Jahresrückblicke und Ranglisten hervor - und auch die Videospielindustrie macht da keine Ausnahme. Steam ist als ungebrochen erfolgreiche Spieleplattform immer einen Rückblick wert, und während erst kürzlich die Liste der meistverkauften Spiele und Downloads ihren Weg ins Internet fand, ist es heute an der Zeit, einen Blick auf die meistgespielten Spiele auf Steam im Jahr 2016 zu werfen. Das Tool githyp, das genau solche und weitere Dinge verfolgt, hat eine entsprechende Bestenliste hervorgebracht - und die weiß zu überraschen: Die Liste der meistgespielten Titel des Jahres 2016 beherbergt nämlich kein einziges Spiel aus besagtem Jahr. Tatsächlich befinden sich unter den Favoriten der Steam-Community offenbar nur Spiele aus früheren Jahren.

Dota 2 / 636.607 durchschnittliche Spieler pro Stunde (#1 in 2015) Counter-Strike: Global Offensive / 360.600 durchschnittliche Spieler pro Stunde (#2 in 2015) Team Fortress 2 / 50.802 durchschnittliche Spieler pro Stunde (#4 in 2015) Grand Theft Auto V / 40.258 durchschnittliche Spieler pro Stunde (#5 in 2015) Sid Meier's Civilization V / 37.885 durchschnittliche Spieler pro Stunde (#9 in 2015)

Die Auffälligkeiten liegen auf der Hand: Neben dem Riesenerfolg Grand Theft Auto 5 haben wir drei Spiele von Steam-Betreiber Valve selbst in der Topliste - Team Fortress 2 gehört auch nach fast zehn Jahren offenbar noch zu den beliebtesten Spielen auf Steam. Und obwohl im vergangenen Jahr Civilization 6 in den Handel gekommen ist, beansprucht der Vorgänger, Civilization 5, den fünften Platz der Liste für sich, auf der kein Spiel aus dem Jahr 2016 zu finden ist. Etwas anders sieht es da in einer weiteren Liste aus, die sich auf die größten Spielerspitzen konzentriert.

Dota 2 / 1.286.617 maximale Spieler (#1 in 2015) Counter-Strike: Global Offensive / 845.806 maximale Spieler (#2 in 2015) No Man's Sky / 212.321 maximale Spieler (neu) XCOM 2 / 132.834 maximale Spieler (neu) Dark Souls 3 / 129.922 maximale Spieler (neu)

Wir sehen: Auch hier verteidigen Dota 2 und Counter-Strike: Global Offensive ihre Positionen. Auf dem dritten Platz begrüßen wir dafür das Weltraumerkundungsspiel No Man's Sky - ein klares Ergebnis der Marketingkampagne um das Spiel, das anschließend viele Spieler enttäuscht zurückgelassen hatte. Auf den letzten beiden Plätzen befinden sich die ebenfalls neu erschienenen Titel XCOM 2 und Dark Souls 3. Für Neuigkeiten rund um Steam haltet ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite im Auge.

