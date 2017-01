Steam: Winter Sale bis 19 Uhr - Schnäppchenaktion endet heute

Bis 19 Uhr bleibt Schnäppchenjägern noch Zeit, um beim Steam Winter Sale zuzuschlagen. Interessierte sollten sich also beeilen, wenn sie noch das eine oder andere Schnäppchen in Anspruch nehmen wollen. Bei der Steam-Winteraktion sind Tausende Spiele im Preis gesenkt. Valve wirbt mit Preisnachlässen von teilweise mehr als 90 Prozent. Zu den Highlights zählt zweifelsohne Grand Theft Auto 5. Der Rockstar-Hit lässt sich derzeit mit einer Preisersparnis von 50 Prozent erwerben. Statt 59,99 Euro kostet die PC-Version aktuell nur 29,99 Euro. Darüber hinaus befinden sich Hits wie Portal 2 (3,99 Euro), Rocket League (11,99 Euro), Dark Souls 3 (29,99 Euro), ARK: Survival Evolved (11,19 Euro), Goat Simulator (2,49 Euro), Arma 3 (17,49 Euro), CIV 5 (7,49 Euro) und Left 4 Dead 2 (3,99 Euro) im Angebot.

Die Übersicht mit allen aktuellen Angeboten findet ihr auf der Steam-Webseite. Viele weitere News und Videos halten wir wie gewohnt auf unserer stets aktualisierten Themenseite zu Valves Downloadplattform Steam bereit. Welche Games derzeit angesagt sind, erfahrt ihr in den aktuellen Steam-Charts, die am 1. Januar für die abgelaufene Woche erhoben wurden. In der vergangenen Woche behauptete GTA 5 einmal mehr seine Spitzenposition. Der Rockstar-Hit landete vor dem Taktik-Shooter Counter-Strike: Global Offensive und der Freizeitpark-Simulation Planet Coaster. Welche Spiele sich 2016 am meisten über Steam verkauften (beziehungsweise heruntergeladen wurden), erfahrt ihr in einem separaten Artikel.