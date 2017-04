Steam: So will Valve gegen Billig-Spiele vorgehen

Die YouTuber John "TotalBiscuit" Bain und John Sterling sind einer Einladung von Publisher Valve gefolgt und hatten kürzlich die Möglichkeit einen Blick hinter die Kulissen des Unternehmens zu werfen. Im Verlauf eines Tages präsentierte Valve den beiden Videomachern und Spielekritikern unter anderem einen Fahrplan für Veränderungen der Plattform Steam. In den veröffentlichten Videos sprechen die YouTuber über die Informationen, die sich bei ihrem Besuch gesammelt haben.



Demnach will Valve demnächst gegen schlecht entwickelte Spiele vorgehen, die von Entwicklern lieblos produziert wurden, um schnell ein bisschen Geld umzusetzen. Der Publisher bezeichnet diese Titel als sogenannte "Fake Games". Diese Spiele sollen in Zukunft auf Steam nicht mehr im Vordergrund zu sehen sein und deutlich besseren Spielen nicht den Platz wegnehmen. Ein entsprechender Algorithmus bringt allerdings die Gefahr mit sich, dass auch gute Titel aussortiert werden. Aus diesem Grund wird Valve "Steam Explorers" ins Leben rufen. Dabei handelt es sich um ein Programm, bei dem sich interessierte Spieler - die sogenannten Explorer - durch eine Liste von Spielen forschen, die sich nicht besonders gut verkaufen. Wenn sie einen schlechten Titel entdecken, können sie ihn entsprechend markieren und somit den Algorithmus zu verbessern. Gute Spiele lassen sich ebenso kennzeichnen und sollen anschließend prominenter im Store präsentiert werden. Grundsätzlich können alle Nutzer von Steam am "Explorers"-Programm teilnehmen.

Valve bestätigte zudem, dass die Macher dieser "Fake Games" den Großteil ihrer Einnahmen durch den Handel mit Sammelkarten generierten. Deshalb stehen in diesem Bereich ebenfalls Änderungen an, die das Steam-Team jedoch noch nicht im Detail nannte. Viele weitere Informationen zum Besuch bei Valve findet Ihr in den Videos von TotalBiscuit und John Sterling. Mehr Meldungen und Videos zum Thema Steam gibt es auf unserer Themenseite.

Quelle: Kotaku