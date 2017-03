Bei Steam gibt es natürlich auch an diesem Wochenende wieder interessante Angebote. Reduziert ist beispielsweise der Katalog von Publisher Ubisoft, von wenigen Ausnahmen (Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, Eagle Flight etc.) abgesehen. Watch Dogs 2 gibt's beispielsweise für 35,39 Euro, For Honor für 49,79 Euro, Steep für 29,99 Euro, Assassin's Creed Syndicate für 19,99 Euro, Anno 2205 für 19,99 Euro, Zombi für 9,99 Euro, South Park: Der Stab der Wahrheit für 7,49 Euro und das Far Cry Bundle mit allen Teilen der Ego-Shooter-Reihe für 48,37 Euro.

Killing Floor 2 kann übers Wochenende sogar gleich ganz kostenlos bei Steam heruntergeladen und dann natürlich auch gespielt werden. Wer auf den Geschmack kommt, spart die Hälfte des Kaufpreise. Killing Floor 2 kostet damit nur noch 13,49 Euro. Anlass der Aktion ist der Release des kostenlosen Descent Content Pack mit neuen Maps, Waffen und dem Holdout-Survival-Modus. Seht euch hierzu den Trailer unterhalb dieser Zeilen. Eigentlich ebenfalls, und zwar um 40 Prozent, reduziert sein sollte Hearts of Iron 4. Allerdings werden im Steam-Store bislang noch die regulären Preise angezeigt. Definitiv noch bis morgen gibt's den aktuellen Daily Deal Punch Club für 2,49 Euro.

