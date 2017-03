Steam-Rabattführer: Schnäppchen ab 29.03. - The Witcher und The Walking Dead

Brandneu: Unser Steam-Rabattführer informiert euch regelmäßig mit Schnäppchen-Tipps aus der Welt des beliebten PC-Clients! Egal, ob Gratis-Wochenenden, kostenlose Spiele oder gigantische Rabatte auf eure Lieblingstitel: In diesem Artikel bekommt ihr die besten Steam-Schnäppchen-Tipps. Ihr habt selbst einen tollen Deal entdeckt, den die Welt auf jeden Fall kennen sollte? Dann scheut euch nicht und hinterlasst uns einen Kommentar am Ende dieser Zeilen und vielleicht taucht euer Tipp schon bald im nächsten Rabattführer auf!

Die dritte Episode des Telltale-Titels The Walking Dead: A New Frontier ist seit Kurzem erhältlich. Zur Feier des Tages gibt es im heutigen Steam-Rabattführer sämtliche Titel der beliebten Comic-Umsetzung zum reduzierten Preis. Außerdem können sich Freunde des Witcher-Universums freuen, denn die komplette Trilogie rund um Hexer Geralt kann bei Steam vergünstigt erworben werden. Mit Super Meat Boy und Hyper Light Drifter sind noch dazu zwei fantastische Indie-Spiele zum Rabattpreis erhältlich. Viele weitere Highlights findet ihr in der nachfolgenden Liste.

Die Steam-Tagesdeals

Super Meat Boy: 90 Prozent Rabatt, 1,39 Euro (endet am 29.03. um 19 Uhr)

Dragon's Dogma: Dark Arisen: 60 Prozent Rabatt, 11,99 Euro (endet am 30.03 um 19 Uhr)

The Witcher-Reihe

The Witcher: Enhanced Edition Director's Cut: 85 Prozent Rabatt, 1,19 Euro (endet am 30.03. um 19 Uhr)

The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition: 85 Prozent Rabatt, 2,99 Euro (endet am 30.03. um 19 Uhr)

The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition: 50 Prozent Rabatt, 24,99 Euro (endet am 30.03. um 19 Uhr)

The Witcher Trilogy: 66 Prozent Rabatt, 19,95 Euro (endet am 30.03. um 19 Uhr)

The Witcher Adventure Game: 75 Prozent Rabatt, 2,49 Euro (endet am 30.03. um 19 Uhr)

The Walking Dead-Reihe

The Walking Dead: 75 Prozent Rabatt, 5,74 Euro (endet am 31.03. um 19 Uhr)

The Walking Dead: Season 2: 75 Prozent Rabatt, 5,74 Euro (endet am 31.03. um 19 Uhr)

The Walking Dead: Michonne - A Telltale Miniseries: 75 Prozent Rabatt, 3,74 Euro (endet am 31.03. um 19 Uhr)

The Walking Dead: A New Frontier: 25 Prozent Rabatt, 17,24 Euro (endet am 31.03. um 19 Uhr)

The Telltale Everything Walking Dead Bundle: 66 Prozent Rabatt, 30,35 Euro (endet am 31.03. um 19 Uhr)

Midweek Madness

Hyper Light Drifter: 50 Prozent Rabatt, 9,99 Euro (endet am 31.03. um 19 Uhr)

F1 2016: 60 Prozent Rabatt, 19,99 Euro (endet am 30.03. um 19 Uhr)

Trine 3: The Artifacts of Power: 75 Prozent Rabatt, 14,99 Euro (endet am 05.04. um 19 Uhr)