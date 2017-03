Bei Steam gibt es natürlich auch an diesem Wochenende wieder interessante Angebote. Um bis zu 75 Prozent im Preis reduziert ist unter anderem der komplette, sehr Strategie-lastige Katalog von Publisher Slitherine. Darunter auch Panzer Corps (4,99 Euro), zu dem gerade ein Nachfolger angekündigt wurde. Weitere Slitherine-Spiele im Steam-Sale: Pride of Nations (11,99 Euro), Pandora: First Contact (9,23 Euro), Advanced Tactics Gold (9,23 Euro), Scourge of War: Waterloo (22,99 Euro) und Legions of Steel (9,99 Euro)

Außerdem gibt's das umstrittene Weltraum-Erkundungsspiel No Man's Sky bei Steam momentan für nur noch 35,99 Euro. Das entspricht einem Rabatt von 40 Prozent. Anlass dürfte die gerade erfolgte Veröffentlichung des umfangreichen Path-Finder-Udates sein. Details hierzu findet ihr unter dem Link. Möglicherweise hat Entwickler Hello Games hiermit endgültig die Wende zum Guten eingeleitet. Die Zufriedenheit der Steam-User mit No Man's Sky ist auf jeden Fall im Steigen begriffen, nachdem es in den Wochen und Monaten nach Launch beinahe ausschließlich Negativbewertungen hagelte.

Ebenfalls am Wochenende bei Steam im Angebot ist das Bundle The New THQ Classics. Enthalten sind Darksiders - Warmasters Edition, Darksiders 2 - Deathinitive Edition, Frontlines: Fuel of War, Full Spectrum Warrior, Full Spectrum Warrior: Ten Hammers, MX vs. ATV Reflex, Red Faction Guerilla - Steam Edition, Red Faction: Armageddon und Titan Quest - Anniversary Edition. Das THQ-Paket gibt's für gerade einmal 15,99 Euro (- 80 Prozent).

Ein absoluter Geheimtipp mit deutlich über 90 Prozent positiven Steam-Bewertungen ist das um immerhin ein Drittel reduzierte Early-Access-Spiel Slime Rancher. Lediglich noch bis morgen als Daily Deal gibt's daneben auch den modernen Roguelike-Klassiker FTL in der Advanced Edition für lediglich 2,49 Euro. Weitere aktuelle Angebote findet ihr wie gewohnt auf der Steam-Hauptseite. Solltet ihr wider Erwarten nichts finden, was euren Geschmack trifft, könnten das Humble Arma Bundle und / oder das Humble Jumbo Bundle 8 vielleicht von Interesse für euch sein.

