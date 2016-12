Steam, Xbox Live, Battle.net und PSN offline zu Weihnachten? Wieder DDoS-Angriffe

Weihnachtszeit ist ... offenbar DDoS-Zeit. Schon im letzten Jahr gab es Ankündigungen größer angelegter Angriffe auf populäre Spiele-Plattformen. Tatsächlich passiert ist letztlich vergleichsweise wenig. Ob's dieses Jahr ebenso abläuft? Wenn es nach der Gruppierung LizardSuad geht, dann nicht. Einem Bericht der Redaktion von WinFuture zufolge kündigten die Herrschaften in inzwischen nicht mehr verfügbaren Twitter-Nachrichten nämlich außerplanmäßige Downtimes unter anderem für Steam an.

Die Gruppierung - und andere ebenso - will demnach auch für den Steam-Ausfall am 23. Dezember verantwortlich sein. Bei Valves Spieleplattform hieß es nämlich mehrere Stunden lang: Steam down. Und das soll erst der Anfang gewesen sein. Das Portal allestörungen.de verzeichnete am Abend des 23. Dezember außerdem Probleme bei Battle.net, Playstation Network und Xbox Live. Bleibt zu hoffen, dass es auch in diesem Jahr höchstens vereinzelte Problemen gibt und keine größeren Ausfällen. Und hoffentlich bleibt uns auch bei Steam eine Weihnachts-Panne wie im letzten Jahr erspart.