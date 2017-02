Steam Greenlight ist bald Geschichte, das ist beschlossene Sache. "In den nächsten Monaten werden wir weitere Schritte dieses Prozesses einleiten, indem wir mit Greenlight das größte Hindernis des direkten Wegs entfernen. Unser Ziel dabei ist es, Entwicklern und Publishern einen direkten Veröffentlichungspfad zu ermöglichen und letztendlich der Community noch bessere Produkte zu bieten", schreibt Valve dazu in einem offiziellen Statement zur Weiterentwicklung von Steam.

Bye, bye, Steam Greenlight, willkommen Steam Direct

Der nächste Schritt, den Steam gehen wird, ist ein neues Programm, das auf den Namen "Steam Direct" hört. Dieses soll noch im Frühjahr 2017 eingeführt werden - einen genauen Stichtag gibt es zur Zeit noch nicht. Dabei soll es sich laut offiziellen Angaben um eine willkommene Plattform für Entwickler handeln, die qualitativ hochwertige Spiele präsentieren und ihre Kunden seriös und fair behandeln. "Entwickler müssen dann verschiedene digitale Dokumente, persönliche bzw. Firmenangaben sowie Steuerdokumente ausfüllen, ähnlich wie es bei einem neuen Bankkonto der Fall wäre. Sobald alles eingerichtet ist, werden Entwickler eine Bewerbungsgebühr für jeden neuen Titel bezahlen, den sie verkaufen möchten, um den Andrang der Einreichungen etwas zu bremsen", heißt es in der Beschreibung des neuen Programms. Steam Direct soll ein weiterer Schritt auf dem Weg sein, die Nutzung von Steam zu verbessern.

Alle Details zu Steam Direct findet ihr ausführlich erklärt in dem offiziellen Statement von Valve (siehe Link oben). Mehr interessante News und Infos rund um Steam, wie beispielsweise, dass Valve-Chef Gabe Newell Bezahl-Mods wieder einführen will, findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite, die stets aktualisiert wird. Was ihr von Valves Plänen haltet, könnt ihr der Community und uns gerne in den Kommentaren unterhalb dieser Zeilen schreiben!