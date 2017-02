Steam-Rabattführer: Schnäppchen ab 6.02. - The Escapists und Human: Fall Flat

Brandneu: Unser Steam-Rabattführer informiert euch regelmäßig mit Schnäppchen-Tipps aus der Welt des beliebten PC-Clients! Egal, ob Gratis-Wochenenden, kostenlose Spiele oder gigantische Rabatte auf eure Lieblingstitel: In diesem Artikel bekommt ihr die besten Steam-Schnäppchen-Tipps. Ihr habt selbst einen tollen Deal entdeckt, den die Welt auf jeden Fall kennen sollte? Dann scheut euch nicht und hinterlasst uns einen Kommentar am Ende dieser Zeilen und vielleicht taucht euer Tipp schon bald im nächsten Rabattführer auf!

Im Strategie-Rollenspiel The Escapists haben alle Gefängnisinsassen einzig und allein eine Sache im Sinn: die Flucht ergreifen! Dabei bietet euch der Pixelspaß die Gelegenheit, einen Einblick in das harte Gefängnisleben zu erhaschen und das komplette Gelände zu erkunden. Wer jedoch lieber knifflige Rätsel in frei erkundbaren Arealen lösen möchte, dem sei Human: Fall Flat wärmstens empfohlen. In der schwebenden Traumwelt sind die Physik und euer Verstand die einzigen Hilfsmittel. Diese und viele weitere Highlights findet ihr in der nachfolgenden Liste.

Die Steam-Tagesdeals

The Escapists: 66 Prozent Rabatt, 5,09 Euro (endet am 6.02. um 19 Uhr)

The Escapists + The Escapists: The Walking Dead Deluxe: 66 Prozent Rabatt, 7,81 Euro (endet am 6.02. um 19 Uhr)

Human: Fall Flat: 50 Prozent Rabatt, 7,49 Euro (endet am 6.02. um 19 Uhr)

Armello: 30 Prozent, 13,99 Euro (endet am 8.02. um 19 Uhr)

Tom Clancy's Rainbow Six Siege: 50 Prozent Rabatt, 19,99 Euro (endet am 6.02. um 19 Uhr)

Adventures of Pip: 50 Prozent Rabatt, 7,49 Euro (endet am 6.02. um 19 Uhr)

Franchise - Gambitious

Mutant Mudds Deluxe: 90 Prozent, 0,99 Euro (endet am 6.02. um 19 Uhr)

Xeodrifter: 90 Prozent, 0,99 Euro (endet am 6.02. um 19 Uhr)

Breach & Clear: 90 Prozent, 1,49 Euro (endet am 6.02. um 19 Uhr)

Breach & Clear: Deadline Rebirth (2016): 90 Prozent, 1,99 Euro (endet am 6.02. um 19 Uhr)

Magnetic: Cage Closed: 90 Prozent Rabatt, 1,49 Euro (endet am 6.02. um 19 Uhr)

Train Fever: 80 Prozent, 5,00 Euro (endet am 6.02. um 19 Uhr)

Pathologic Classic HD: 75 Prozent, 3,24 Euro (endet am 6.02. um 19 Uhr)

Crush Your Enemies: 70 Prozent, 2,99 Euro (endet am 6.02. um 19 Uhr)

Hard West: 65 Prozent Rabatt, 6,99 Euro (endet am 6.02. um 19 Uhr)

Hard Reset Redux: 50 Prozent, 9,99 Euro (endet am 6.02. um 19 Uhr)

Zombie Night Terror: 40 Prozent, 7,79 Euro (endet am 6.02. um 19 Uhr)

Oh...Sir!! The Insult Simulator: 25 Prozent, 1,49 Euro (endet am 6.02. um 19 Uhr)

Transport Fever: 25 Prozent Rabatt, 23,99 Euro (endet am 6.02. um 19 Uhr)

Diluvion: 15 Prozent Rabatt, 16,99 Euro (endet am 9.02. um 19 Uhr)

Franchise - Deus Ex

Deus Ex: Mankind Divided: 70 Prozent, 14,99 Euro (endet am 6.02. um 19 Uhr)

Deus Ex: Human Revolution - Director's Cut: 75 Prozent Rabatt, 4,99 Euro (endet am 6.02. um 19 Uhr)

Deus Ex: Invisible War: 75 Prozent Rabatt, 1,74 Euro (endet am 6.02. um 19 Uhr)

Deus Ex: Game of the Year Edition: 75 Prozent, 1,74 Euro (endet am 6.02. um 19 Uhr)

Special Promotion

The Red Solstice: 60 Prozent Rabatt, 7,99 Euro (endet am 16.02. um 19 Uhr)

Zone 22: 85 Prozent, 2,24 Euro (endet am 12.02. um 19 Uhr)

Project Starship: 51 Prozent, 0,49 Euro (endet am 12.02. um 19 Uhr)

Boogeyman: 50 Prozent, 3,49 Euro (endet am 8.02. um 19 Uhr)

Mad Nords: Probably an Epic Quest: 66 Prozent Rabatt, 3,39 Euro (endet am 17.02. um 19 Uhr)