Steam-Rabattführer: Schnäppchen ab 3.03. - Far Cry Franchise, Hotline Miami 2 

Brandneu: Unser Steam-Rabattführer informiert euch regelmäßig mit Schnäppchen-Tipps aus der Welt des beliebten PC-Clients! Egal, ob Gratis-Wochenenden, kostenlose Spiele oder gigantische Rabatte auf eure Lieblingstitel: In diesem Artikel bekommt ihr die besten Steam-Schnäppchen-Tipps. Ihr habt selbst einen tollen Deal entdeckt, den die Welt auf jeden Fall kennen sollte? Dann scheut euch nicht und hinterlasst uns einen Kommentar am Ende dieser Zeilen und vielleicht taucht euer Tipp schon bald im nächsten Rabattführer auf!

Freunde von Open-World-Titeln bekommen in den nächsten Tagen mit der Far Cry-Reihe einiges geboten. Vom Klassiker Far Cry bis Far Cry Primal sind alle bisher erschienen Ableger reduziert erhältlich. Außerdem bietet Steam die Action-Reihe Hotline Miami im Combo Pack zum Aktionspreis an. Doch damit nicht genug : Etliche Spiele der jährlich stattfindenden IGF Awards haben es in die Steam Sales geschafft. Stardew Valley, Inside und Overcooked sind nur eine kleine Auswahl der vergünstigten Spiele. Viele weitere Highlights findet ihr in der nachfolgenden Liste.

Die Steam-Tagesdeals

SportsBar VR: 30 Prozent Rabatt, 13,99 Euro (endet am 4.03. um 19 Uhr)

Hotline Miami 2: Wrong Number: 75 Prozent Rabatt, 3,74 Euro (endet am 3.03. um 19 Uhr)

Hotline Miami 1 + 2 Combo Pack: 75 Prozent Rabatt, 4,99 Euro (endet am 3.03. um 19 Uhr)

Battlefleet Gothic: Armada: 50 Prozent Rabatt, 19,99 Euro (endet am 3.03. um 19 Uhr)

7 Days to Die: 60 Prozent Rabatt, 9,20 Euro (endet am 6.03. um 19 Uhr)

Stellar Stars: 30 Prozent Rabatt, 6,99 Euro (endet am 7.03. um 19 Uhr - bis zum 5.03 kostenlos spielbar)

Far Cry Franchise

Far Cry®: 66 Prozent Rabatt, 3,40 Euro (endet am 6.03. um 19 Uhr)

Far Cry® 2: Fortune's Edition: 66 Prozent Rabatt, 3,40 Euro (endet am 6.03. um 19 Uhr)

Far Cry 3: 65 Prozent Rabatt, 6,99 Euro (endet am 6.03. um 19 Uhr)

Far Cry® 4: 50 Prozent Rabatt, 14,99 Euro (endet am 6.03. um 19 Uhr)

Far Cry® Primal: 50 Prozent Rabatt, 24,99 Euro (endet am 6.03. um 19 Uhr)

Wargame Franchise

Wargame: European Escalation: 75 Prozent Rabatt, 2,49 Euro (endet am 3.03. um 19 Uhr)

Wargame: Airland Battle: 75 Prozent Rabatt, 4,99 Euro (endet am 3.03. um 19 Uhr)

Wargame: Red Dragon: 70 Prozent Rabatt, 11,99 Euro (endet am 3.03. um 19 Uhr)

Wargame Franchise Pack: 70 Prozent Rabatt, 14,99 Euro (endet am 3.03. um 19 Uhr)

IGF Awards

Stardew Valley:20 Prozent Rabatt, 11,19 Euro (endet am 3.03. um 19 Uhr)

INSIDE: 30 Prozent Rabatt, 13,99 Euro (endet am 3.03. um 19 Uhr)

Overcooked: 35 Prozent Rabatt, 10,39 Euro (endet am 3.03. um 19 Uhr)

Ultimate Chicken Horse: 34 Prozent Rabatt, 9,89 Euro (endet am 3.03. um 19 Uhr)

Hyper Light Drifter: 40 Prozent Rabatt, 11,99 Euro (endet am 3.03. um 19 Uhr)