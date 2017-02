Steam-Rabattführer: Schnäppchen ab 22.02. - Skyrim und Fallout 4

Brandneu: Unser Steam-Rabattführer informiert euch regelmäßig mit Schnäppchen-Tipps aus der Welt des beliebten PC-Clients! Egal, ob Gratis-Wochenenden, kostenlose Spiele oder gigantische Rabatte auf eure Lieblingstitel: In diesem Artikel bekommt ihr die besten Steam-Schnäppchen-Tipps. Ihr habt selbst einen tollen Deal entdeckt, den die Welt auf jeden Fall kennen sollte? Dann scheut euch nicht und hinterlasst uns einen Kommentar am Ende dieser Zeilen und vielleicht taucht euer Tipp schon bald im nächsten Rabattführer auf!

Neugierige Entdecker und furchtlose Abenteurer aufgepasst! Steam bietet euch diese Woche einige Open-World-Knaller zu vergünstigten Preisen. In Fallout 4 streift ihr durch gefährliche Ödlandschaften und erlebt eine einzigartig Story in der radioaktiv verseuchten Stadt Boston, während ihr in der Saints-Row-Reihe auf irren Humor und brandheiße Action stoßt. Oder wie wäre es mit der Special Edition des Rollenspiel-Klassikers Skyrim? Der Gewinner der Steam Awards 2016 ist noch bis nächste Woche um 25 Prozent reduziert. Aber auch der Simulationserfolg Die Sims 3 und einige passende Erweiterungen sind momentan günstig zu ergattern. Diese und viele weitere Highlights findet ihr in der nachfolgenden Liste.

Die Steam-Tagesdeals

Mother Russia Bleeds: 50 Prozent Rabatt, 7,49 Euro (endet am 22.02. um 19 Uhr)

Worms W.M.D: 33 Prozent Rabatt, 20,09 Euro (endet am 23.02. um 19 Uhr)

Beholder: 50 Prozent, 4,99 Euro (endet am 23.02. um 19 Uhr)

American Truck Simulator: 50 Prozent, 9,99 Euro (endet am 22.02. um 19 Uhr)

Midweek Madness: Deals ab Mitte der Woche

Fallout 4: 50 Prozent, 29,99 Euro (endet am 28.02. um 19 Uhr)

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition: 25 Prozent, 29,99 Euro (endet am 28.02. um 19 Uhr)

Pixel Privateers: 15 Prozent, 12,74 Euro (endet am 28.02. um 19 Uhr)

Divinity: Original Sin - Enhanced Edition: 50 Prozent, 19,99 Euro (endet am 27.02. um 19 Uhr)

Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition: 75 Prozent, 4,99 Euro (endet am 27.02. um 19 Uhr)

Die Sims 3: 75 Prozent, 9,99 Euro (endet am 24.02. um 19 Uhr)

Die Sims 3 Plus University Life: 75 Prozent, 18,74 Euro (endet am 24.02. um 19 Uhr)

Die Sims 3 Plus Pets: 75 Prozent Rabatt, 17,49 Euro (endet am 24.02. um 19 Uhr)

Die Sims 3 Plus Showtime: 75 Prozent, 13,74 Euro (endet am 24.02. um 19 Uhr)

Saints Row 4: Game of the Century Edition: 75 Prozent, 4,99 Euro (endet am 24.02. um 19 Uhr)

Saints Row 3 - The Full Package: 75 Prozent Rabatt, 3,74 Euro (endet am 24.02. um 19 Uhr)

Saints Row 3 - Tricks and Treats Pack: 50 Prozent, 1,49 Euro (endet am 24.02. um 19 Uhr)

Saints Row 3 - Saints Purple Ops Pack: 50 Prozent, 1,99 Euro (endet am 24.02. um 19 Uhr)

Saints Row 3 - Maximum Pleasure Pack: 50 Prozent, 1,99 Euro (endet am 24.02. um 19 Uhr)

Franchise - Saints Row

Saints Row 2: 75 Prozent, 2,49 Euro (endet am 24.02. um 19 Uhr)

Saints Row 3: 75 Prozent, 2,49 Euro (endet am 24.02. um 19 Uhr)

Saints Row: Gat out of Hell: 75 Prozent Rabatt, 3,74 Euro (endet am 24.02. um 19 Uhr)

Special Promotion

Soul Gambler: Dark Arts Edition: 87 Prozent Rabatt, 0,51 Euro (endet am 6.03. um 19 Uhr)

Undefeated Deluxe Edition: 85 Prozent Rabatt, 1,94 Euro (endet am 3.03. um 19 Uhr)

Ring Runner: Flight of the Sages: 80 Prozent Rabatt, 0,99 Euro (endet am 27.02. um 19 Uhr)

Rogue Legacy: 80 Prozent, 2,99 Euro (endet am 27.02. um 19 Uhr)

Sins Of The Demon RPG: 76 Prozent Rabatt, 0,22 Euro (endet am 6.03. um 19 Uhr)

Out There Somewhere: 76 Prozent Rabatt, 0,24 Euro (endet am 6.03. um 19 Uhr)

Astrox: Hostile Space Excavation: 70 Prozent Rabatt, 2,99 Euro (endet am 2.03. um 19 Uhr)

Lumini: 75 Prozent, 2,49 Euro (endet am 24.02. um 19 Uhr)