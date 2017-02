Steam-Rabattführer: Schnäppchen ab 15.02. - Final Fantasy und Overcooked

Brandneu: Unser Steam-Rabattführer informiert euch regelmäßig mit Schnäppchen-Tipps aus der Welt des beliebten PC-Clients! Egal, ob Gratis-Wochenenden, kostenlose Spiele oder gigantische Rabatte auf eure Lieblingstitel: In diesem Artikel bekommt ihr die besten Steam-Schnäppchen-Tipps. Ihr habt selbst einen tollen Deal entdeckt, den die Welt auf jeden Fall kennen sollte? Dann scheut euch nicht und hinterlasst uns einen Kommentar am Ende dieser Zeilen und vielleicht taucht euer Tipp schon bald im nächsten Rabattführer auf!

Taktiker aufgepasst! Nur heute sind Strategie-Spiele aus dem Hause von Paradox in einem Strategy Bundle für einen vergünstigten Preis zu ergattern. Die Liste ist definitiv einen Blick wert, denn dort lassen sich Spiele-Hits wie Europa Universalis 4 und Crusader Kings 2 wiederfinden. Wer sich diese Woche aber lieber mit Rollenspielen begnügen möchte, der hat die Gelegenheit, seine Steam-Bibliothek um einige Titel aus dem Final Fantasy-Franchise zu erweitern. Wiederum erwartet euch in Overcooked kulinarischer Koop-Spaß mit bis zu drei weiteren Freunden. Diese und viele weitere Highlights findet ihr in der nachfolgenden Liste.

Die Steam-Tagesdeals

Clustertruck: 50 Prozent Rabatt, 7,49 Euro (endet am 15.02. um 19 Uhr)

Paradox Grand Strategy Collection: 75 Prozent Rabatt, 23,24 Euro (endet am 16.02. um 19 Uhr)

Victoria Collection: 75 Prozent, 9,24 Euro (endet am 16.02. um 19 Uhr)

Victoria II: 75 Prozent Rabatt, 4,99 Euro (endet am 16.02. um 19 Uhr)

Victoria II DLC Collection: 60 Prozent Rabatt, 9,99 Euro (endet am 16.02. um 19 Uhr)

Franchise - Final Fantasy

FINAL FANTASY XIV: A Realm Reborn: 50 Prozent Rabatt, 4,99 Euro (endet am 20.02. um 19 Uhr)

FINAL FANTASY XIV: A Realm Reborn CE: 25 Prozent, 18,74 Euro (endet am 20.02. um 19 Uhr)

FINAL FANTASY VII: 50 Prozent, 6,49 Euro (endet am 20.02. um 19 Uhr)

LIGHTNING RETURNS: FINAL FANTASY XIII: 50 Prozent, 7,99 Euro (endet am 20.02. um 19 Uhr)

FINAL FANTASY IX: 50 Prozent, 10,49 Euro (endet am 20.02. um 19 Uhr)

Final Fantasy IV Bundle: 50 Prozent, 11,49 Euro (endet am 20.02. um 19 Uhr)

FINAL FANTASY TYPE-0 HD: 50 Prozent Rabatt, 12,49 Euro (endet am 20.02. um 19 Uhr)

FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster: 50 Prozent, 12,49 Euro (endet am 20.02. um 19 Uhr)

Midweek Madness: Deals ab Mitte der Woche

Overcooked: 33 Prozent, 10,71 Euro (endet am 17.02. um 19 Uhr)

BattleBlock Theater: 50 Prozent, 7,49 Euro (endet am 17.02. um 19 Uhr)

Lovers in a Dangerous Spacetime: 50 Prozent Rabatt, 7,49 Euro (endet am 17.02. um 19 Uhr)

Eastside Hockey Manager: 50 Prozent, 9,99 Euro (endet am 17.02. um 19 Uhr)

Motorsport Manager: 50 Prozent Rabatt, 17,49 Euro (endet am 17.02. um 19 Uhr)

Weekend Deals

Jet Set Radio: 75 Prozent, 1,99 Euro (endet am 20.02. um 19 Uhr)

SEGA Mega Drive and Genesis Classics: 75 Prozent, 14,74 Euro (endet am 20.02. um 19 Uhr)

Special Promotion

Labyronia Bundle: 83 Prozent Rabatt, 0,33 Euro (endet am 26.02. um 19 Uhr)

Gravity Badgers: 80 Prozent Rabatt, 0,99 Euro (endet am 27.02. um 19 Uhr)

Ubermosh Collection: 80 Prozent Rabatt, 1,19 Euro (endet am 27.02. um 19 Uhr)

ULTAKAAR CHRONICLES: 62 Prozent, 4,80 Euro (endet am 27.02. um 19 Uhr)

DESKTOP DISTORTION: 61 Prozent Rabatt, 5,29 Euro (endet am 27.02. um 19 Uhr)

Cube Runner: 75 Prozent Rabatt, 0,49 Euro (endet am 28.02. um 19 Uhr)

Spin Rush: 51 Prozent Rabatt, 0,49 Euro (endet am 28.02. um 19 Uhr)

Bear Haven Nights: 50 Prozent, 2,49 Euro (endet am 23.02. um 19 Uhr)