Steam-Rabattführer: Schnäppchen ab 6.03. - Pillars of Eternity und VRC PRO

Brandneu: Unser Steam-Rabattführer informiert euch regelmäßig mit Schnäppchen-Tipps aus der Welt des beliebten PC-Clients! Egal, ob Gratis-Wochenenden, kostenlose Spiele oder gigantische Rabatte auf eure Lieblingstitel: In diesem Artikel bekommt ihr die besten Steam-Schnäppchen-Tipps. Ihr habt selbst einen tollen Deal entdeckt, den die Welt auf jeden Fall kennen sollte? Dann scheut euch nicht und hinterlasst uns einen Kommentar am Ende dieser Zeilen und vielleicht taucht euer Tipp schon bald im nächsten Rabattführer auf!

Freunde von Rollenspielen kommen im heutigen Steam-Rabattführer auf ihre Kosten. Sämtliche Editionen des über Kickstarter finanzierten Rollenspiels Pillars of Eternity sind ab sofort reduziert erhältlich. Außerdem bietet Steam Special Promotions zu Titeln wie dem Rennspiel VRC PRO oder dem Survival-Abenteuer CrossWorlds: Escape an. Auch die Far Cry-Reihe kann noch weiterhin im Laufe des Tages zum reduzierten Preis erworben werden. Viele weitere Highlights findet ihr in der nachfolgenden Liste.

Die Steam-Tagesdeals

Pillars of Eternity : 60 Prozent Rabatt, 16,79 Euro (endet am 7.03. um 19 Uhr)

Pillars of Eternity - The White March Expansion Pass: 50 Prozent Rabatt, 11,99 Euro (endet am 7.03. um 19 Uhr)

Pillars of Eternity - Champion Edition: 50 Prozent Rabatt, 27,49 Euro (endet am 7.03. um 19 Uhr)

Pillars of Eternity - Royal Edition: 50 Prozent Rabatt, 41,49 Euro (endet am 7.03. um 19 Uhr)

7 Days to Die: 60 Prozent Rabatt, 9,20 Euro (endet am 6.03. um 19 Uhr)

Stellar Stars: 30 Prozent Rabatt, 6,99 Euro (endet am 7.03. um 19 Uhr)

Far Cry Franchise

Far Cry®: 66 Prozent Rabatt, 3,40 Euro (endet am 6.03. um 19 Uhr)

Far Cry® 2: Fortune's Edition: 66 Prozent Rabatt, 3,40 Euro (endet am 6.03. um 19 Uhr)

Far Cry 3: 65 Prozent Rabatt, 6,99 Euro (endet am 6.03. um 19 Uhr)

Far Cry® 4: 50 Prozent Rabatt, 14,99 Euro (endet am 6.03. um 19 Uhr)

Far Cry® Primal: 50 Prozent Rabatt, 24,99 Euro (endet am 6.03. um 19 Uhr)

Special Promotion

VRC PRO: 66 Prozent Rabatt, 13,59 Euro (endet am 19.03. um 19 Uhr)

CrossWorlds: Escape: 25 Prozent Rabatt, 11,24 Euro (endet am 19.03. um 19 Uhr)

99Vidas : 50 Prozent Rabatt, 6,49 Euro (endet am 10.03. um 19 Uhr)

Lara Croft GO : 50 Prozent Rabatt, 4,99 Euro (endet am 10.03. um 19 Uhr)

Pavlov VR : 40 Prozent Rabatt, 5,99 Euro (endet am 6.03. um 19 Uhr)