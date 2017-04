Steam-Rabattführer: Schnäppchen ab 10.04. - Outlast und Burnout Paradise

Brandneu: Unser Steam-Rabattführer informiert euch regelmäßig mit Schnäppchen-Tipps aus der Welt des beliebten PC-Clients! Egal, ob Gratis-Wochenenden, kostenlose Spiele oder gigantische Rabatte auf eure Lieblingstitel: In diesem Artikel bekommt ihr die besten Steam-Schnäppchen-Tipps. Ihr habt selbst einen tollen Deal entdeckt, den die Welt auf jeden Fall kennen sollte? Dann scheut euch nicht und hinterlasst uns einen Kommentar am Ende dieser Zeilen und vielleicht taucht euer Tipp schon bald im nächsten Rabattführer auf!

Unter den heutigen Schnäppchen befinden sich Spiele-Perlen wie Outlast und Burnout Paradise. Wer im Gegensatz zu Outlast lieber im Team den Überlebenskampf antritt, kann sich gemeinsam mit Freunden in Don't Starve Together vergnügen. Mit Payday 2 und Dishonored 2 sind außerdem weiterhin beliebte Blockbuster-Titel reduziert erhältlich. Spieler, die bereits im Besitz von VR-Brillen sind, können heute noch mit dem Serious Sam VR Bundle, Tilt Brush oder weiteren Titeln zuschlagen. Das Wochenende stand derweil ganz im Zeichen des Publishers Paradox Entertainment, der noch heute bekannte Titel wie Cities: Skylines und Magicka reduziert anbietet.

Die Steam-Tagesdeals

Outlast: 80 Prozent Rabatt, 3,99 Euro (endet am 10.04. um 19 Uhr)

Don't Starve Together: 25 Prozent Rabatt, 11,24 Euro (endet am 10.04. um 19 Uhr)

Burnout Paradise: The Ultimate Box: 75 Prozent Rabatt, 2,49 Euro (endet am 11.04. um 19 Uhr)

Wochenend-Deals

Dishonored 2: 50 Prozent Rabatt, 29,99 Euro (endet am 11.04. um 19 Uhr)

Darkest Dungeon: 50 Prozent Rabatt, 11,49 Euro (endet am 11.04. um 19 Uhr)

Darkest Dungeon: Soundtrack Edition: 50 Prozent Rabatt, 13,99 Euro (endet am 11.04. um 19 Uhr)

Squad: 50 Prozent Rabatt, 18,49 Euro (endet am 10.04. um 19 Uhr)

Tilt Brush (VR): 50 Prozent Rabatt, 13,99 Euro (endet am 10.04. um 19 Uhr)

Raw Data (VR): 20 Prozent Rabatt, 29,59 Euro (endet am 10.04. um 19 Uhr)

Serious Sam VR Bundle (VR): 43 Prozent Rabatt, 63,79 Euro (endet am 10.04. um 19 Uhr)

Play For Free!

PAYDAY 2: kostenlos spielbar, außerdem 75 Prozent Rabatt, 4,99 Euro (endet am 12.04. um 19 Uhr)

Paradox Publisher Wochenende

Cities: Skylines: 68 Prozent Rabatt, 8,95 Euro (endet voraussichtlich am 10.04 um 19 Uhr)

Cities: Skylines Collection: 55 Prozent Rabatt, 34,00 Euro (endet voraussichtlich am 10.04 um 19 Uhr)

Majesty Gold HD: 75 Prozent Rabatt, 2,49 Euro (endet voraussichtlich am 10.04 um 19 Uhr)

Magicka: 75 Prozent Rabatt, 2,49 Euro (endet voraussichtlich am 10.04 um 19 Uhr)

Stellaris: 40 Prozent Rabatt, 23,99 Euro (endet voraussichtlich am 10.04 um 19 Uhr)

Knights of Honor: 75 Prozent Rabatt, 2,49 Euro (endet voraussichtlich am 10.04 um 19 Uhr)

Pillars of Eternity: 60 Prozent Rabatt, 16,79 Euro (endet voraussichtlich am 10.04 um 19 Uhr)

Special Promotion

Orcs Must Die! Game of the Year: 90 Prozent Rabatt, 1,29 Euro (endet am 10.04. um 19 Uhr)

Orcs Must Die! 2: 90 Prozent Rabatt, 1,49 Euro (endet am 10.04. um 19 Uhr)

Goat Simulator: 50 Prozent Rabatt, 4,99 Euro (endet am 10.04. um 19 Uhr)

PAYDAY™ The Heist: 75 Prozent Rabatt, 3,75 Euro (endet am 12.04. um 19 Uhr)