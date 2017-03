Steam-Rabattführer: Schnäppchen ab 24.03. - Resident Evil 7, For Honor und mehr

Brandneu: Unser Steam-Rabattführer informiert euch regelmäßig mit Schnäppchen-Tipps aus der Welt des beliebten PC-Clients! Egal, ob Gratis-Wochenenden, kostenlose Spiele oder gigantische Rabatte auf eure Lieblingstitel: In diesem Artikel bekommt ihr die besten Steam-Schnäppchen-Tipps. Ihr habt selbst einen tollen Deal entdeckt, den die Welt auf jeden Fall kennen sollte? Dann scheut euch nicht und hinterlasst uns einen Kommentar am Ende dieser Zeilen und vielleicht taucht euer Tipp schon bald im nächsten Rabattführer auf!

An diesem Wochenende soll das Wetter zwar besser werden, aber dennoch solltet ihr einen Blick in den heutigen Steam-Rabattführer werfen. Gerade Fans der Resil-Reihe kommen voll auf ihre Kosten. Vom HD Remaster Resident Evil Biohazard bis zum aktuellen Titel Resident Evil 7 gibt es sämtliche Ableger zum reduzierten Preis. Ebenfalls beachten solltet ihr auch das Ubisoft Publisher Weekend. Titel wie Watch Dogs 2, Steep und For Honor sind nur einige Spiele, die im Steam-Rabattführer angeboten werden. Viele weitere Highlights findet ihr in der nachfolgenden Liste.

Die Steam-Tagesdeals

Punch Club: 75 Prozent Rabatt, 2,49 Euro (endet am 25.03. um 18 Uhr)

Play For Free!

Guardians of Orion: kostenlos spielbar (endet am 27.03 um 18 Uhr)

Motorsport Manager: kostenlos spielbar (endet am 27.03. um 18 Uhr)

Killing Floor 2: kostenlos spielbar (endet am 26.03. um 18 Uhr)

Weekend Deal

Killing Floor 2 Digital Deluxe Edition: 50 Prozent Rabatt, 18,49 Euro (endet am 27.03. um 18 Uhr)

Metro 2033 Redux : 75 Prozent Rabatt, 4,99 Euro (endet am 27.03. um 18 Uhr)

Metro Redux Bundle: 80 Prozent Rabatt, 6,00 Euro (endet am 27.03. um 18 Uhr)

Metro: Last Light Redux: 75 Prozent Rabatt, 4,99 Euro (endet am 27.03. um 18 Uhr)

Resident Evil-Reihe

RESIDENT EVIL 7 biohazard / BIOHAZARD 7 resident evil: 25 Prozent Rabatt, 37,49 Euro (endet am 27.03. um 18 Uhr)

Resident Evil / biohazard HD REMASTER: 50 Prozent Rabatt, 9,99 Euro (endet am 27.03. um 18 Uhr)

Resident Evil 0 / biohazard 0 HD REMASTER: 50 Prozent Rabatt, 9,99 Euro (endet am 27.03. um 18 Uhr)

Resident Evil™ 5/ Biohazard 5®: 65 Prozent Rabatt, 6,99 Euro (endet am 27.03. um 18 Uhr)

Resident Evil Revelations - Complete Pack: 74 Prozent Rabatt, 10,39 Euro (endet am 27.03. um 18 Uhr)

Resident Evil Revelations 2 / Biohazard Revelations 2 Deluxe Edition: 50 Prozent Rabatt, 14,99 Euro (endet am 27.03. um 18 Uhr)

Ubisoft Publisher Weekend

South Park™: The Stick of Truth™: 75 Prozent Rabatt, 7,49 Euro (endet am 27.03. um 18 Uhr)

Assassin's Creed® IV Black Flag™: 50 Prozent Rabatt, 9,99 Euro (endet am 27.03. um 18 Uhr)

Far Cry 3: 65 Prozent Rabatt, 6,99 Euro (endet am 27.03. um 18 Uhr)

FOR HONOR™: 17 Prozent Rabatt, 49,79 Euro (endet am 27.03. um 18 Uhr)

Watch_Dogs® 2: 41 Prozent Rabatt, 35,39 Euro (endet am 27.03. um 18 Uhr)

Steep: 50 Prozent Rabatt, 29,99 Euro (endet am 27.03. um 18 Uhr)

Tom Clancy's Rainbow Six® Siege: 50 Prozent Rabatt, 19,99 Euro (endet am 27.03. um 18 Uhr)

Tom Clancy's The Division™: 50 Prozent Rabatt, 24,99 Euro (endet am 27.03. um 18 Uhr)

Special Promotion

F1 2016: 60 Prozent Rabatt, 19,99 Euro (endet am 30.03. um 18 Uhr)

Grand Theft Auto V: 50 Prozent Rabatt, 29,99 Euro (endet am 28.03. um 18 Uhr)

Trine 3: The Artifacts of Power: 75 Prozent Rabatt, 14,99 Euro (endet am 05.04. um 18 Uhr)