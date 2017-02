Bloody Boobs: Brüste und kleiner Preis als einzige Pluspunkte - erste Steam-Reviews

Bloody Boobs ist nach nochmaliger, kurzfristiger Verschiebung am vergangenen Wochenende für den PC erschienen. Ein wirkliches Highlight scheint der Ein-Mann-Entwickler Eduard Bulashov nicht gerade abgeliefert zu haben. Zwar fällt immerhin rund die Hälfte der Reviews bei Steam positiv aus, was auf einen durchschnittlichen Titel schließen lassen könnte. Allerdings wird Bloody Boobs in erster Linie für das Vorhandensein von riesigen, wogenden Polygon-Brüsten "gelobt". Ansonsten wird von katastrophaler Technik und fehlendem Spielinhalt berichtet.

Dass es bei Steam nicht ausschließlich derbste Verrisse für Bloody Boobs hagelt, dürfte sehr wahrscheinlich auch am verlangten Kaufpreis liegen. Gerade einmal 2,99 Euro kostet das vorderlastige Stealth-Dungeon-Abenteuer nämlich. Bis zum 17. Februar wird auf diesen geringen Betrag sogar noch ein Launch-Rabatt in Höhe von 20 Prozent gewährt. Die Systemanforderungen erscheinen angesichts der gebotenen grafischen Qualität deutlich zu hoch. Außerdem setzt Bloody Boobs offenbar einen dauerhafte Internetverbindung voraus.

Quelle: Steam