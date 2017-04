Bei Steam sind an diesem Wochenende alle Spiele des schwedischen Publishers Paradox Interactive herabgesetzt, ausgenommen natürlich Neuerscheinungen wie die Stellaris-Erweiterung Utopia oder bislang lediglich vorbestellbare Titel wie Steel Division: Normandy 44. Bis zu 80 Prozent Rabatt gibt es unter anderem auf: Cities: Skylines (jetzt nur noch 8,95 Euro), Stellaris (23,99 Euro), Hearts of Iron 4 (23,99 Euro), Crusader Kings 2 (9,99 Euro), Pillars of Eternity (16,99 Euro) und Warlock: Master of the Arcane (5,99 Euro).

Gleich vollkommen gratis bis 10. April kann bei Steam der Multiplayer-Shooter Squad von Offworld Industries heruntergeladen und gespielt werden. Wem das taktische Gameplay zusagt, spart beim Kauf 50 Prozent. Squad kostet damit nur noch 18,49 Euro. Doch Vorsicht: Squad befindet sich derzeit noch im Early-Access-Stadium, ist also noch nicht fertiggestellt! Der finale Release ist für Mitte 2017 geplant. Wer auf Bugs und fehlende Features lieber verzichtet und zudem eher auf subtilen Horror steht, sollte sich besser den aktuellen Daily Deal Among the Sleep ansehen. Preispunkt: 3,74 Euro.

Steam-Links zu den Aktionen: