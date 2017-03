Steam-Rabattführer: Schnäppchen ab 10.03. - No Man's Sky und Dead Space

Brandneu: Unser Steam-Rabattführer informiert euch regelmäßig mit Schnäppchen-Tipps aus der Welt des beliebten PC-Clients! Egal, ob Gratis-Wochenenden, kostenlose Spiele oder gigantische Rabatte auf eure Lieblingstitel: In diesem Artikel bekommt ihr die besten Steam-Schnäppchen-Tipps. Ihr habt selbst einen tollen Deal entdeckt, den die Welt auf jeden Fall kennen sollte? Dann scheut euch nicht und hinterlasst uns einen Kommentar am Ende dieser Zeilen und vielleicht taucht euer Tipp schon bald im nächsten Rabattführer auf!

Fans von Weltraum-Abenteuern können sich freuen: Im heutigen Steam-Rabattführer sind mit No Man's Sky, Dead Space und FTL: Faster Than Light gleich drei Spiele dieser Kategorie zu finden. Während es in Dead Space und FTL: Faster Than Light mehr um das Überleben in der Galaxie geht, steht bei No Man's Sky eindeutig die Erkundung neuer Welten im Vordergrund. Viele weitere Highlights findet ihr in der nachfolgenden Liste.

Die Steam-Tagesdeals

FTL: Faster Than Light: 75 Prozent Rabatt, 2,49 Euro (endet am 11.03. um 19 Uhr)

FTL: Faster Than Light + Soundtrack: 75 Prozent Rabatt, 3,37 Euro (endet am 11.03. um 19 Uhr)

Dead Space: 75 Prozent Rabatt, 2,49 Euro (endet am 10.03. um 19 Uhr)

Midweek Madness

Homefront: 80 Prozent Rabatt, 3,99 Euro (endet am 10.03. um 19 Uhr)

Homefront Collection: 80 Prozent Rabatt, 4,59 Euro (endet am 10.03. um 19 Uhr)

Homefront®: The Revolution: 75 Prozent Rabatt, 9,99 Euro (endet am 10.03. um 19 Uhr)

Crusader Kings 2: 75 Prozent Rabatt, 9,99 Euro (endet am 10.03. um 19 Uhr)

Crusader Kings 2 Collection: 75 Prozent Rabatt, 36,24 Euro (endet am 10.03. um 19 Uhr)

Crusader Kings 2 DLC Collection: 50 Prozent Rabatt, 54,99 Euro (endet am 10.03 um 19 Uhr)

Crusader Kings 2: The Reaper's Due Collection: 25 Prozent Rabatt, 10,49 Euro (endet am 10.03. um 19 Uhr)

Weekend Deal

No Man's Sky: 40 Prozent Rabatt, 35,99 Euro (endet am 13.03. um 19 Uhr)

Slime Rancher: 33 Prozent Rabatt, 13,39 Euro (endet am 13.03. um 19 Uhr)

Special Promotion

Left 4 Dead: 75 Prozent Rabatt, 4,99 Euro (endet am 13.03. um 19 Uhr)

Left 4 Dead 2: 75 Prozent Rabatt, 4,99 Euro (endet am 13.03. um 19 Uhr)

Trine 2: Complete Story: 85 Prozent Rabatt, 2,54 Euro (endet am 22.03. um 19 Uhr)

Trine Enchanted Edition: 85 Prozent Rabatt, 1,94 Euro (endet am 22.03. um 19 Uhr)

The House in Fata Morgana Deluxe Edition: 25 Prozent Rabatt, 23,99 Euro (endet am 18.03. um 19 Uhr)