Ladykiller in a Bind erscheint als erstes Uncut-Sexgame bei Steam

Bei Valve Software hat offenbar ein Umdenken in Sachen Sexgames stattgefunden. Mit Ladykiller in a Bind erscheint am 9. Januar 2017 erstmals ein Spiel ohne Schnitte bei Steam, das (gezeichnete) Hardcore-Bett-Action mitsamt unterschiedlichsten und offenbar auch nicht ausschließlich unbedingt alltäglichen sexuellen Spielarten zeigt. Zwar sind auch schon zahlreiche andere Vertreter dieses gar nicht mehr so nischigen Genres bei Steam erhältlich: Allerdings entweder mit entfernten Inhalten (die oftmals per Patch nachgeliefert werden), oder aber schon grundsätzlich deutlich zahmerer Darstellung.

Entwickler Love Conquers All Games nennt zwei Hauptgründe für den unzensierten Steam-Release von Ladykiller in a Bind. So habe das skurrile, seit einigen Wochen erhältliche Wackelpenis-Spiel Genital Jousting wichtige Vorarbeit geleistet. Bei Valve seien nach dessen nicht unbedingt in der Form erwarteten Veröffentlichung zahlreiche Nachfragen eingegangen, weshalb nun nicht auch ein Titel wie Ladykiller in a Bind Aufnahme in den Steam-Katalog finden könnte. Am wichtigsten sei aber der direkte Kontakt mit einem Valve-Mitarbeiter gewesen. Dieser habe direkt verstanden, weshalb die sexuellen Inhalte von essentieller Wichtigkeit wären und hätte keinerlei Problem damit gehabt. Möglicherweise habe auch der Erfolg von Ladykiller in a Bind im Humble Store eine Rolle gespielt.

Quelle: Kotaku