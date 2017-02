Auch an diesem Wochenende gibt es bei Steam wieder diverse interessante Angebote. Um bis zu 80 Prozent herabgesetzt ist unter anderem der äußerst japanolastige Katalog von Publisher Koei Tecmo. Darunter Attack on Titan / A.O.T. Wings of Freedom, Romance of the Three Kingdoms 13, Dynasty Warriors 8 - Xtreme Legends Complete Edition, Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book, Dead or Alive 5: Last Round, Arslan: The Warriors of Legend, Nights of Azure, Toukiden: Kiwami, Yaiba: Ninja Gaiden Z und mehrere Teile der Reihe Nobunaga's Ambition.

Ebenfalls günstiger bekommt ihr bei Steam in den nächsten Tagen Batman - The Telltale Series (Episode 1 sogar dauerhaft gratis) und das beinharte Kickstarter-Rollenspiel Darkest Dungeon. Lediglich noch etwa 30 Stunden sind im Rahmen zweier Daily Deals außerdem Titan Quest in der Anniversary Edition um satte 80 Prozent auf nur noch 3,99 Euro und Firewatch um immerhin die Hälfte auf 9,99 Euro reduziert. Abgesehen von den hier aufgeführten Weekend und Daily Deals sind natürlich wie immer auch zahllose weitere Titel bei Steam herabgesetzt. Für Sparfüchse könnte zudem das Star Wars Humble Bundle 3 von Interesse sein.

Steam-Links: