Steam-Charts: Japano-Rollenspiel kickt Taktik-Shooter von Platz 1

Nach nur einer Woche muss Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands die Spitzenposition in den Steam-Charts auch schon wieder abgeben. Ubisofts Taktik-Shooter fällt aber weich auf Platz 2. Ganz oben thront nun Nier: Automata. Das Japano-Rollenspiel ist am vergangenen Wochenende auch für den PC erschienen. Das Treppchen komplettiert dieses Mal H1Z1: King of the Kill. Das Zombie-Survival-Game ist inzwischen kaum mehr aus den Top 10 wegzudenken. Dabei ist H1Z1: King of the Kill nicht einmal fertiggestellt (Early-Access) und die bisherigen User-Kritiken fallen eher durchschnittlich ist.

Unterhalb findet ihr wie gewohnt die kompletten Steam Top 10, für die vergangene Woche offiziell bekannt gegeben von Betreiber Valve Software. Ausschlaggebend für die Platzierung in den Steam-Charts ist die Höhe des erzielten Umsatzes und nicht etwa die Anzahl an abgesetzten Exemplaren, wie man ja durchaus mit einiger Berechtigung annehmen könnte. Preisgünstigere Spiele (Counter-Strike: Global Offensive, H1Z1: King of the Kill) müssen dementsprechend häufiger nachgefragt werden als teurere Vollpreistitel wie zum Beispiel Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands oder Nier: Automata, um dieselbe Platzierung zu erreichen.

Steam Top 10 für den Zeitraum vom 13 bis 19. März 2017:

Nier:Automata Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands H1Z1: King of the Kill Counter-Strike: Global Offensive Total War: Warhammer Oxygen Not Included Doom Bioshock: The Collection GTA 5 Hitman