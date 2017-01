Husk: Nächstes Horrorspiel der Kholat-Macher erscheint im Februar

11.01.2017 um 15:10 Uhr Am 3. Februar erscheint das Survival-Horror-Spiel Husk für den PC. Bei Steam ist das nächste Projekt der Kholat-Entwickler IMGN.PRO (in Kooperation mit UndeadScout) bereits zu finden. Ein Preis wird dort allerdings noch nicht genannt. Die Vorbestellung ist also auch noch nicht möglich.