Holdfast: Nations At War - Infos und Trailer zum historischen Multiplayer-Shooter

Es gibt einen ersten Trailer zu Holdfast: Nations At War. In dem kurzen Clip, den ihr direkt unterhalb findet, werden die verschiedenen Aspekte des Gameplays vorgestellt. Demnach geht es in dem Multiplayer-Shooter sowohl zu Lande mit riesigen Armeen als auch zu Wasser mit gewaltigen Schlachtschiffen zur Sache. Holdfast: Nations At War macht von einem historischen Setting Gebrauch, spielt zu Zeiten der Napoleonischen Kriege Ende 18. / Anfang 19. Jahrhundert.

Holdfast: Nations At War ist beim 2014 gegründeten, auf Malta ansässigen Indie-Entwickler Anvil Game Studios in der Mache. Irgendwann für dieses Jahr ist der Release einer Beta-Version via Early-Access geplant. Einen genauen Termin gibt es noch nicht. Immerhin hat Holdfast: Nations At War bereits grünes Licht von der Steam-Community erhalten. Das dürfte nicht zuletzt auch an der schon jetzt durchaus sehenswerten Grafik liegen. Einige Screenshots aus Holdfast: Nations At War findet ihr in der Galerie.

Quelle: Steam