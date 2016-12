Hellion: Star-Citizen-Konkurrent ab Januar im Early-Access bei Steam

Im Januar 2017 startet Hellion in die Early-Access-Testphase bei Steam. Auf welche Dauer diese angelegt sein wird, hat Entwickler Zero Gravity Games bislang nicht verraten. Zum Preis heißt es lediglich, dass dieser "auf dem Niveau anderer Early-Access-Spiele" befindlich sein wird. Wir würden mit 20 bis 30 Euro rechnen, ohne Gewähr natürlich. Vorerst ist Hellion nur für den PC in der Mache. Fassungen für weitere Plattformen, also insbesondere PS4 und Xbox One, sind aber keinesfalls ausgeschlossen. Einen auch nur ungefähren, finalen Release-Termin gibt es noch nicht.

Zero Gravity bezeichnet Hellion als "space survival game". Geboten wird ausschließlich eine Multiplayer-Spielerfahrung. Eine Solo-Kampagne gibt es dementsprechend nicht. Schauplatz von Hellion ist ein gleichnamiges (fiktives) Sonnensystem, mehrere Lichtjahre von der Erde entfernt. Die Spieler verkörpern Kolonisten, die sich nach einem langen Kryoschlaf in Hellion niederlassen wollen. Hellion weist große Gemeinsamkeiten mit dem Crowdfunding-Phänomen Star Citizen auf. Auf dem Programm stehen Raumschlachten, EVA-Ausflüge ins All, Ego-Shooter-Einlagen, Ressourcensammeln, Crafting und viele weitere Dinge, in einem angeblich physikalisch korrekten Universum. Im Anschluss könnt ihr euch einen Trailer zu Hellion ansehen. In der Galerie findet ihr zahlreiche Screenshots.

Quelle: Steam