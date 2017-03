Steam-Charts: H1Z1: King of the Kill vor Blackwake und For Honor

Das Survival-Spiel H1Z1: King of the Kill konnte sich wieder einmal Platz 1 der Steam-Charts schnappen. Direkt dahinter steigt die Freibeuter-Simulation Blackwake (Early Access) neu ein. Das Treppchen komplettiert dieses Mal For Honor. Der nächste potentielle Spitzenreiter aus dem Hause Ubisoft steht aber bereits in den Startlöchern: Der am 7. März erscheinende Koop-Shooter Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands belegt die Plätze 6 und 9. Ebenfalls neu in den Steam Top 10 ist Nier: Automata vertreten, nachdem Publisher Square-Enix vor wenigen Tagen endlich auch den Release-Termin für die PC-Version bekannt gegeben hatte.

Unterhalb findet ihr wie gewohnt die kompletten Steam Top 10, für die vergangene Woche offiziell bekannt gegeben von Betreiber Valve Software. Ausschlaggebend für die Platzierung in den Steam-Charts ist die Höhe des erzielten Umsatzes und nicht etwa die Anzahl an abgesetzten Exemplaren, wie man ja durchaus mit einiger Berechtigung annehmen könnte. Preisgünstigere Spiele (7 Days to Die, Counter-Strike: Global Offensive, H1Z1: King of the Kill) müssen dementsprechend häufiger nachgefragt werden als teurere, sogenannte Vollpreistitel wie zum Beispiel For Honor, Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands oder Nier: Automata,, um dieselbe Platzierung zu erreichen.

Steam Top 10 für den Zeitraum vom 27. Februar bis 5. März 2017:

H1Z1: King of the Kill Blackwake For Honor Counter-Strike: Global Offensive 7 Days to Die Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands Torment: Tides of Numenera Nier: Automata Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands The Hunter: Call of the Wild